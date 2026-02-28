15 मिनिटांत फ्रिजी केस होतील मऊ! वापरा ‘हे’ घरगुती हेअर मास्क!

Aarti Badade

प्रदूषण आणि केसांचे आरोग्य

वाढते प्रदूषण, सूर्यप्रकाश आणि रासायनिक उत्पादनांमुळे केस कोरडे होऊन तुटू लागतात, अशा वेळी महागड्या ट्रिटमेंटऐवजी घरगुती नैसर्गिक उपाय अधिक प्रभावी ठरतात.

केळी आणि मधाचा हेअर मास्क

१ पिकलेले केळे मॅश करून त्यात १ चमचा मध मिसळा आणि ३० मिनिटांनी केस धुवा. केसांना कोरडे होण्यापासून वाचवते.

दही आणि कोरफडीची जादू

अर्धा कप दही आणि २ चमचे कोरफड जेल एकत्र करून ३० मिनिटे केसांना लावा.केसांना खोलवर कंडिशनिंग करून पीएच (pH) पातळी संतुलित राखते.

अंडे आणि ऑलिव्ह ऑइल

१ अंडे फेटून त्यात २ चमचे ऑलिव्ह ऑइल मिसळा आणि २० मिनिटांनी थंड पाण्याने धुवा.केसांना आतून पोषण देऊन मऊ बनवते.

नारळ तेल आणि व्हिटॅमिन ई

कोमट नारळ तेलात २ व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल मिसळून रात्री मसाज करा आणि सकाळी केस धुवा. अँटीऑक्सिडंट म्हणून काम करून केसांचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतात.

नैसर्गिक उपायांचे फायदे

हे घरगुती मास्क वापरल्यामुळे हजारो रुपयांची बचत तर होतेच, शिवाय केमिकल नसल्यामुळे केसांवर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही.

तज्ज्ञांचा सल्ला

केसांचा पोत सुधारण्यासाठी आठवड्यातून एकदा यापैकी एक मास्क नक्की लावा आणि केस धुण्यासाठी नेहमी सौम्य (Mild) शाम्पूचाच वापर करा.

