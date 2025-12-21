पगार महिन्याअखेरच संपतोय? 'या' 8 टिप्सने पैशांची होईल जबरदस्त बचत

Aarti Badade
वाढत्या महागाईत घरखर्च चालवताना कंबरडे मोडले असेल, तर या सोप्या आर्थिक टिप्स तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.
दररोजच्या छोट्या-छोट्या खर्चाची नोंद वहीत करा, ज्यामुळे महिन्याकाठी पैसा नेमका कुठे खर्च झाला याचा अचूक हिशोब मिळेल.
किचन, मुलांची फी आणि प्रवासाचे खर्च वेगळ्या रकान्यात लिहिल्याने नेमका कोणत्या गोष्टीवर जास्त खर्च होतोय हे स्पष्ट होईल.
सलग तीन महिने खर्चाचा अभ्यास करून जे खर्च टाळता येतील ते बंद करा आणि दरमहा हजारो रुपयांची बचत करा.
बाहेरून जेवण मागवण्यापेक्षा घरी बनवलेले अन्न खाल्ल्यास तुमचे आरोग्य आणि खिसा दोन्ही सुरक्षित राहतील.
शोरूममधील आकर्षक ऑफर्सला बळी न पडता फक्त यादीत असलेल्या गरजेच्या वस्तूच खरेदी करण्याची शिस्त स्वतःला लावा.
क्रेडिट कार्ड किंवा उधारीपेक्षा हातात असलेल्या रोख रकमेने खरेदी केल्यास गरजेपेक्षा जास्त खर्च करण्यावर आपोआप नियंत्रण येते.
ब्रँडच्या नावाखाली महागड्या वस्तू घेण्याऐवजी स्थानिक पर्यायांची तुलना करा आणि दुकान सोडण्यापूर्वी बिल नेहमी तपासून पहा.
