पगार महिन्याअखेरच संपतोय? 'या' 8 टिप्सने पैशांची होईल जबरदस्त बचत

Aarti Badade

बजेट कोलमडलंय? काळजी नको!

वाढत्या महागाईत घरखर्च चालवताना कंबरडे मोडले असेल, तर या सोप्या आर्थिक टिप्स तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.

money-saving tips

|

Sakal

खर्चाची डायरी ठेवण्याची सवय लावा

दररोजच्या छोट्या-छोट्या खर्चाची नोंद वहीत करा, ज्यामुळे महिन्याकाठी पैसा नेमका कुठे खर्च झाला याचा अचूक हिशोब मिळेल.

money-saving tips

|

Sakal

खर्चाचे वेगवेगळ्या भागात वर्गीकरण करा

किचन, मुलांची फी आणि प्रवासाचे खर्च वेगळ्या रकान्यात लिहिल्याने नेमका कोणत्या गोष्टीवर जास्त खर्च होतोय हे स्पष्ट होईल.

money-saving tips

|

Sakal

अनावश्यक खर्चावर 'काट' मारा

सलग तीन महिने खर्चाचा अभ्यास करून जे खर्च टाळता येतील ते बंद करा आणि दरमहा हजारो रुपयांची बचत करा.

money-saving tips

|

Sakal

घरच्या जेवणाला प्राधान्य

बाहेरून जेवण मागवण्यापेक्षा घरी बनवलेले अन्न खाल्ल्यास तुमचे आरोग्य आणि खिसा दोन्ही सुरक्षित राहतील.

money-saving tips

|

Sakal

खरेदीपूर्वी 'यादी' बनवणे अनिवार्य

शोरूममधील आकर्षक ऑफर्सला बळी न पडता फक्त यादीत असलेल्या गरजेच्या वस्तूच खरेदी करण्याची शिस्त स्वतःला लावा.

money-saving tips

|

Sakal

शक्यतो रोख खरेदीवर भर द्या

क्रेडिट कार्ड किंवा उधारीपेक्षा हातात असलेल्या रोख रकमेने खरेदी केल्यास गरजेपेक्षा जास्त खर्च करण्यावर आपोआप नियंत्रण येते.

money-saving tips

|

Sakal

स्मार्ट ग्राहक बना, बिल तपासा

ब्रँडच्या नावाखाली महागड्या वस्तू घेण्याऐवजी स्थानिक पर्यायांची तुलना करा आणि दुकान सोडण्यापूर्वी बिल नेहमी तपासून पहा.

money-saving tips

|

Sakal

तरुणाई वेडी, ओल्डीजही फॅन! 2025 मध्ये भारतात सर्वाधिक खेळले गेलेले टॉप 10 मोबाईल गेम्स

Gaming Trends 2025

|

Sakal

येथे क्लिक करा