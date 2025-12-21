तरुणाई वेडी, ओल्डीजही फॅन! 2025 मध्ये भारतात सर्वाधिक खेळले गेलेले टॉप 10 मोबाईल गेम्स

Aarti Badade

भारतीय गेमिंगचा सुवर्णकाळ!

२०२५ मध्ये भारतीय मोबाईल गेमिंग विश्वात या गेम्सनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.

बॅटल रॉयलचा किंग - BGMI

बॅटल रॉयल प्रकारात 'BGMI' आजही भारतातील सर्वात जास्त खेळला जाणारा आणि पसंतीचा गेम ठरला आहे.

फ्री फायर मॅक्सची क्रेझ कायम

कमी बजेटच्या स्मार्टफोन्सवरही सहज चालणाऱ्या 'Free Fire Max' ने आपले अढळ स्थान टिकवून ठेवले आहे.

लुडो किंग आणि सबवे सफर्स

मनोरंजनासाठी 'Ludo King' आणि 'Subway Surfers' हे साधे गेम्स आजही सर्वाधिक डाउनलोड्स मिळवत आहेत.

ग्राफिक्सचा मास्टर - Call of Duty: Mobile

उत्कृष्ट ग्राफिक्स आणि हाय-ॲक्शन अनुभवासाठी 'COD Mobile' गेमर्सची पहिली पसंती ठरला आहे.

क्रिएटिव्हिटीसाठी रोब्लॉक्स आणि पोकेमॉन गो

काहीतरी नवीन तयार करण्यासाठी 'Roblox' आणि AR अनुभवासाठी 'Pokemon Go' ला मोठी पसंती मिळतेय.

२०२५ मधील नवीन ट्रेंडिंग गेम्स

'CookieRun India' आणि 'Balatro' सारख्या नवीन गेम्सनी यावर्षी तरुणाईला चांगलीच भुरळ घातली आहे.

स्ट्रॅटेजी आणि स्पोर्ट्स गेम्स

'Clash of Clans' आणि फुटबॉल प्रेमींसाठी 'FIFA Mobile' या गेम्सनी आपले फॅन बेस अधिक मजबूत केले आहे.

