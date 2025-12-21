तरुणाई वेडी, ओल्डीजही फॅन! 2025 मध्ये भारतात सर्वाधिक खेळले गेलेले टॉप 10 मोबाईल गेम्स

Aarti Badade
२०२५ मध्ये भारतीय मोबाईल गेमिंग विश्वात या गेम्सनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.
Gaming Trends 2025
Sakal
बॅटल रॉयल प्रकारात 'BGMI' आजही भारतातील सर्वात जास्त खेळला जाणारा आणि पसंतीचा गेम ठरला आहे.
कमी बजेटच्या स्मार्टफोन्सवरही सहज चालणाऱ्या 'Free Fire Max' ने आपले अढळ स्थान टिकवून ठेवले आहे.
मनोरंजनासाठी 'Ludo King' आणि 'Subway Surfers' हे साधे गेम्स आजही सर्वाधिक डाउनलोड्स मिळवत आहेत.
उत्कृष्ट ग्राफिक्स आणि हाय-ॲक्शन अनुभवासाठी 'COD Mobile' गेमर्सची पहिली पसंती ठरला आहे.
काहीतरी नवीन तयार करण्यासाठी 'Roblox' आणि AR अनुभवासाठी 'Pokemon Go' ला मोठी पसंती मिळतेय.
'CookieRun India' आणि 'Balatro' सारख्या नवीन गेम्सनी यावर्षी तरुणाईला चांगलीच भुरळ घातली आहे.
'Clash of Clans' आणि फुटबॉल प्रेमींसाठी 'FIFA Mobile' या गेम्सनी आपले फॅन बेस अधिक मजबूत केले आहे.
