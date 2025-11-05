चटकदार 'दही तडका' रेसिपी! जेवणाची लज्जत वाढवणारा सोपा पदार्थ!

Aarti Badade

दही तडका: सोपा आणि चटकदार

दही तडका हा अगदी सोप्या साहित्यात आणि चटकन तयार होणारा पदार्थ आहे, जो भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत उत्तम लागतो.

Sakal

दही फेटून घ्या

१ कप दही एका भांड्यात घ्या आणि ते चांगले फेटून घ्या, जेणेकरून त्यात गाठी राहणार नाहीत.

Sakal

मसाले घाला

फेटलेल्या दह्यामध्ये १/२ चमचा जिरेपूड, १/४ चमचा लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालून एकजीव करा.

Sakal

फोडणीची तयारी

एका लहान कढईत १ चमचा तेल गरम करा. त्यात १/२ चमचा मोहरी आणि १/२ चमचा जिरे घाला.

Sakal

हिंग आणि कढीपत्ता

मोहरी आणि जिरे तडतडल्यावर त्यात चिमूटभर हिंग आणि कढीपत्ता घालून फोडणी तयार करा.

Sakal

दह्यात फोडणी मिक्स करा

ही गरम फोडणी लगेचच तयार दह्याच्या मिश्रणात घाला आणि चांगले मिसळून घ्या, ज्यामुळे त्याला तडक्याची चव येईल.

sakal

गार्निश आणि सर्व्ह

आवडीनुसार बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो किंवा हिरवी मिरची घाला. कोथिंबीरने गार्निश करून गरमागरम सर्व्ह करा!

Sakal

