तणावातून बाहेर पडा! मेंदू शांत ठेवणारे 5 झटपट उपाय

Aarti Badade
आधुनिक सोयी-सुविधा वाढल्या असल्या तरी कामाचा ताण आणि भविष्याची चिंता यामुळे जीवनातील शांतता कमी झाली आहे.
मनावरील ताण आरोग्यासाठी घातक असतो, त्यामुळे छोट्या उपायांनी तणावाचे व्यवस्थापन करणे आनंदी जीवनासाठी आवश्यक आहे.
डिजिटल गॅझेट्स बाजूला ठेवून कुटुंब आणि मित्रांसोबत गप्पा मारल्यामुळे मानसिक दडपण निम्म्याने कमी होते.
रोज सकाळी काही वेळ ध्यानधारणा आणि योगासने केल्यामुळे मन शांत होऊन आंतरिक ऊर्जा वाढण्यास मदत होते.
सतत वाईट विचार केल्याने मानसिक स्वास्थ्य बिघडते, म्हणून जाणीवपूर्वक सकारात्मक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरते.
लिहिणे, चित्रकला किंवा बागकाम यांसारख्या आवडीच्या छंदासाठी वेळ काढल्यामुळे मन रिफ्रेश होते आणि कामाचा ताण विसरायला होतो.
डोळे बंद करून शांत किंवा आवडीची गाणी ऐकल्याने मेंदूतील स्ट्रेस हार्मोन्स कमी होऊन त्वरित रिलॅक्स वाटते.
दिवसभरातील फक्त १० मिनिटे स्वतःच्या आनंदासाठी दिल्यास तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अधिक फिट राहू शकता.
