ब्युटी पार्लरला मराठीत काय म्हणतात? 98% लोकांना माहिती नाही!

सकाळ डिजिटल टीम

रोजच्या वापरतले शब्द

पेन, मिक्सर, मोबाईल, किचन…पण त्यांचे मराठी अर्थ विचारले तर?

इंग्रजीचा प्रभाव

घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आपण अनेक गोष्टींसाठी इंग्रजी शब्दच वापरतो. म्हणून त्यांचा मराठी शब्द लक्षातच राहत नाही.

मराठी अर्थ

आज आपण अशाच एका खूप वापरल्या जाणाऱ्या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ जाणून घेणार आहोत.

ब्युटी पार्लर

हा शब्द म्हणजे Beauty Parlour. लग्न, कार्यक्रम किंवा इतर कारणांमुळे अनेक महिला इथे जातात.

ब्युटी पार्लरमध्ये या सेवा

इथे महिलांकडून फेशियल, आयब्रो, हेअरकट, मेकअप अशा अनेक सेवा घेतल्या जातात.
म्हणून हा शब्द खूपच वापरला जातो.

मराठी शब्द

पण तुम्हाला माहिती आहे का? Beauty Parlour ला मराठीत काय म्हणतात?

श्रृंगार केंद्र

ब्युटी पार्लरचा मराठी 'श्रृंगार केंद्र' किंवा 'सौंदर्य सुधार केंद्र' असे म्हणतात

