अभ्यास करताना चॉकलेट खाल्ल्यास मेंदू खरंच तेज होतो ?

Yashwant Kshirsagar
डार्क चॉकलेटमध्ये असलेले फ्लेव्होनॉइड्स मेंदूमध्ये रक्त प्रवाह वाढवतात, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता आणि संज्ञानात्मक तीक्ष्णता वाढते.
Dark Chocolate for Brain Power
अभ्यासापूर्वी थोड्या प्रमाणात चॉकलेट खाल्ल्याने स्मरणशक्ती वाढते असे दिसून आले आहे.
संशोधनातून असे दिसून आले आहे की डार्क चॉकलेट समस्या सोडवण्याची गती आणि एकाग्रता दोन्ही वाढवते.
चॉकलेटमध्ये आढळणारे नैसर्गिक संयुगे थकवा कमी करण्यास मदत करतात, मेंदू सक्रिय आणि सतर्क ठेवतात.
अभ्यासादरम्यान चॉकलेट खाल्ल्याने ताण कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता वाढते.
चॉकलेटचा सौम्य गोडवा मेंदूला त्वरित ऊर्जा देतो, अभ्यास करताना एकाग्रसता राखण्यास मदत करते.
चॉकलेटचे माफक प्रमाणात सेवन केल्याने स्मरणशक्ती, प्रतिक्रिया वेळ आणि शिकण्याची क्षमता सुधारते.
हा लेख इंटरनेटवरील माहितीवर आधारित आहे. 'सकाळ' याची पुष्टी करत नाही. कोणत्याही कृतीआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
