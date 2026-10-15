रात्री झोपी जाण्यापूर्वी आरशात पाहावे की नाही? वास्तुशास्त्र काय सांगते?

Yashwant Kshirsagar
आपल्या सर्वांच्या घरात आरसे असतात. तयार होणे, केस विंचरणे अशा अनेक गोष्टींसाठी आपण त्यांचा रोज वापर करतो.
Mirror Vastu Tips
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आरशाचा योग्य वापर न केल्यास घरात अनेक समस्या उद्भवू शकतात. वास्तुशास्त्रात आरशांबाबत काही विशिष्ट नियम सांगितले आहेत.
Mirror Vastu Tips
esakal
रात्री झोपताना आरसा कधीही तुमच्या समोरच्या दिशेला नसावा. जर अशी सवय असेल, तर ती आजच बदला.
Mirror Vastu Tips
esakal
झोपेत असताना शरीरातून विशिष्ट ऊर्जा बाहेर पडते. बेडच्या समोर आरसा असल्यास ती ऊर्जा परावर्तित होऊन पुन्हा शरीराकडे येते.
Mirror Vastu Tips
esakal
यामुळे व्यक्तीला शांत आणि गाढ झोप लागत नाही. उठल्यानंतरही थकवा आणि शरीरात जडपणा जाणवू शकतो.
Mirror Vastu Tips
esakal
खोलीत चुकीच्या ठिकाणी लावलेला आरसाच अनेकदा भयानक स्वप्नांचे मुख्य कारण ठरतो.
Mirror Vastu Tips
esakal
दाम्पत्याच्या बेडरूममधील आरसा नात्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. बेडसमोर आरसा असल्यास गैरसमज, तणाव आणि क्षुल्लक भांडणे वाढतात.
Mirror Vastu Tips
esakal
चुकीच्या दिशेला लावलेला किंवा रात्री न झाकलेला आरसा आर्थिक समस्यांना निमंत्रण देऊ शकतो. सकारात्मक ऊर्जा बाहेर जाऊन समृद्धीला अडथळा येतो.
Mirror Vastu Tips
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ड्रेसिंग टेबल किंवा मोठा आरसा हलवणे कठीण असल्यास रात्री झोपण्यापूर्वी तो कापडाने किंवा पडद्याने झाकून ठेवा. किंवा बेडची जागा थोडी बदला.
Mirror Vastu Tips
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या छोट्या काळजीने प्रतिबिंब पडणार नाही. त्यामुळे झोपेचा दर्जा आणि घरातील शांत वातावरण दोन्ही सुधारू शकतात.
Mirror Vastu Tips
esakal
Elephant Milk Intake
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