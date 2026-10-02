बेडरुममध्ये 'या' 3 गोष्टी चुकूनही ठेवू नका; वास्तुशास्त्रानुसार नात्यात येऊ शकतो दुरावा

Yashwant Kshirsagar

बेडरुम ही खास जागा

वास्तुशास्त्रानुसार घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यासाठी वेगळे नियम आहेत. शयनकक्ष (बेडरूम) पती-पत्नीच्या नात्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची जागा आहे.

Bedroom Vastu Tips

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चुकीच्या वस्तूंचा नकारात्मक परिणाम

काही वस्तू बेडरुमध्ये ठेवल्याने पती-पत्नीमधील संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या गोष्टी टाळणे आवश्यक आहे.

Bedroom Vastu Tips

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आरसा ठेवणे टाळा

वास्तुशास्त्रानुसार बेडरुममध्ये आरसा ठेवणे टाळावे. आरशामुळे नात्यात तणाव निर्माण होऊ शकतो.

Bedroom Vastu Tips

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आरशामुळे येतो दुरावा

बेडरुमधील आरशामुळे पती-पत्नीमध्ये दुरावा येऊ शकतो. नाते बिघडण्याची शक्यता वाढते.

Bedroom Vastu Tips

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पलंगाच्या समोर आरसा नको

पलंगाच्या अगदी समोर आरसा लावणे कटाक्षाने टाळावे. झोपलेल्या अवस्थेत आरशात प्रतिबिंब दिसू नये.

Bedroom Vastu Tips

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आरसा लावायचा असेल तर…

जर आरसा आवश्यकच असेल, तर तो अशा प्रकारे लावावा की त्यात पलंगाचे प्रतिबिंब दिसणार नाही.

Bedroom Vastu Tips

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कॅक्टस आणि काटेरी वनस्पती

बेडरुममध्ये कॅक्टस (निवडुंग) किंवा इतर काटेरी वनस्पती ठेवणे टाळावे. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा पसरते.

Bedroom Vastu Tips

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काटेरी वनस्पतींमुळे कटुता

वास्तुशास्त्रानुसार काटेरी वनस्पतींमुळे नात्यात कटुता निर्माण होऊ शकते आणि संबंध बिघडू शकतात.

Bedroom Vastu Tips

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धार्मिक वस्तू ठेवू नका

बेडरुममध्ये देव-देवतांची चित्रे, मूर्ती, धार्मिक ग्रंथ किंवा पूजेचे साहित्य ठेवणे टाळावे.

Bedroom Vastu Tips

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पावित्र्यता आणि वैवाहिक जीवन

अशा धार्मिक वस्तूंमुळे जागेची पावित्र्यता भंग होते. यामुळे वैवाहिक जीवनात अडचणी आणि भावनिक दुरावा निर्माण होऊ शकतो.

Bedroom Vastu Tips

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Vastu Shastra Tips

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