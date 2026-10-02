Vastu Tips : दरवाजाकडे पाठ करुन का बसू नये ? वास्तुशास्त्रात काय सांगितलंय?

Yashwant Kshirsagar
वास्तुशास्त्रानुसार दरवाजाकडे पाठ करून बसणे शुभ मानले जात नाही. हे टाळणे आवश्यक आहे.
Vastu Shastra Tips
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प्रवेशद्वार किंवा दरवाजा हा घरातील ऊर्जेचा मुख्य स्रोत मानला जातो. त्यामुळे त्याच्याकडे पाठ करून बसणे घातक ठरू शकते.
Vastu Shastra Tips
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दरवाजाकडे पाठ करून बसल्याने तुमच्या आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. ऊर्जा प्रवाह बिघडतो.
Vastu Shastra Tips
esakal
कोणत्याही जागेत ये-जा करण्यासाठी आणि ऊर्जेच्या प्रवाहासाठी दरवाजा हा मुख्य मार्ग असतो. त्याच्याकडे पाठ करून बसणे योग्य नाही.
Vastu Shastra Tips
esakal
थेट दरवाजाकडे पाठ करून बसल्याने मानसिक अस्वस्थता, अस्थिरता किंवा एकाग्रतेचा अभाव निर्माण होऊ शकतो.
Vastu Shastra Tips
esakal
ऑफिसमधील डेस्कवर किंवा अभ्यासाच्या टेबलावर बसताना दरवाजाकडे पाठ करून बसणे कटाक्षाने टाळावे. संधी निसटू शकतात.
Vastu Shastra Tips
esakal
अशा स्थितीत बसल्याने ऊर्जेचा प्रवाह अडवला जातो आणि त्याचे संतुलन बिघडू शकते. कामकाजावर परिणाम होतो.
Vastu Shastra Tips
esakal
दरवाजाकडे पाठ करून बसल्याने तुमची आंतरिक ऊर्जा क्षीण होऊ शकते. याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होतो.
Vastu Shastra Tips
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यामुळे आत्मविश्वास कमी होतो, तणाव वाढतो आणि कामाच्या कामगिरीवर थेट परिणाम होतो. प्रभावीपणे काम करण्यात अडथळा येतो.
Vastu Shastra Tips
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बसलेले असताना तुमची पाठ थेट दरवाजा किंवा खिडकीच्या दिशेने नसेल, याची नेहमी काळजी घ्या. योग्य दिशेने बसा आणि सकारात्मक ऊर्जा राखा.
Vastu Shastra Tips
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