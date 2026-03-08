चेहरा ग्लोइंग अन् सॉफ्ट हवाय? आठवड्यातून 2 वेळा लावा 'ही' पेस्ट!

Aarti Badade

नैसर्गिक सौंदर्याचे गुपित

महागड्या फेशिअलपेक्षा घरगुती पदार्थांनी मिळणारा ग्लो अधिक काळ टिकतो. बीटरूट आणि कोरफड यांचे मिश्रण त्वचेसाठी एक वरदान आहे.

त्वचेला मिळेल नैसर्गिक गुलाबी चमक

बीटरूटमधील अँटिऑक्सिडंट्स आणि कोरफडीचे हायड्रेशन त्वचेला नैसर्गिक गुलाबी झाक देतात, ज्यामुळे चेहरा सतेज दिसतो.

डार्क स्पॉट्स होतील कमी

बीटरूटमधील पोषक घटक चेहऱ्यावरील काळे डाग फिके करण्यास मदत करतात, तर कोरफड पिग्मेंटेशन कमी करून त्वचा शांत ठेवते.

पिंपल्स आणि अ‍ॅक्नेवर नियंत्रण

कोरफडीमधील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म पिंपल्स वाढण्यापासून रोखतात आणि बीटरूट त्वचेला आतून स्वच्छ करून ताजेतवाने ठेवते.

त्वचा राहील मऊ आणि मॉइश्चराइज

जर तुमची त्वचा कोरडी आणि निस्तेज असेल, तर कोरफड जेल त्वचेला खोलवर ओलावा देते, ज्यामुळे चेहरा मऊ आणि तजेलदार होतो.

चेहऱ्याचा रंग उजळण्यास मदत

बीटरूटमधील नैसर्गिक पिगमेंट त्वचेचा टोन सुधारून रंग उजळवण्यास मदत करतात. याच्या नियमित वापराने त्वचा फ्रेश दिसते.

फेस पॅक बनवण्याची सोपी पद्धत

एका बाऊलमध्ये १ चमचा बीटरूट ज्यूस आणि १ चमचा कोरफड जेल एकत्र करा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावून १५-२० मिनिटे ठेवा आणि नंतर कोमट पाण्याने धुवा.

सर्वोत्तम परिणामासाठी टीप

नॅचरल ग्लो आणि सॉफ्ट त्वचा मिळवण्यासाठी हा फेस पॅक आठवड्यातून २ ते ३ वेळा नक्की वापरा.

