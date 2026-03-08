कंबरेत दिसतात किडनी निकामी होण्याची 'ही' लक्षणं!

Aarti Badade

किडनी - शरीराची गाळणी

किडनी आपल्या रक्तातील विषारी पदार्थ बाहेर काढून शरीरातील पाणी आणि क्षारांचे संतुलन राखण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करते.

कंबरेच्या खालच्या भागात वेदना

बरगड्यांच्या खाली किंवा कंबरेभोवती होणाऱ्या सततच्या वेदना हे किडनीच्या आजाराचे प्राथमिक लक्षण असू शकते, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे घातक ठरेल.

लघवीच्या रंगात आणि प्रमाणात बदल

पुरेसे पाणी पिऊनही लघवीचा रंग सतत गडद राहणे किंवा लघवीतून रक्त येणे हे किडनी निकामी होण्याचे गंभीर संकेत आहेत.

चेहरा आणि डोळ्यांखाली सूज

सकाळी उठल्यावर चेहरा किंवा डोळ्यांखाली सूज दिसत असेल, तर ते शरीरात पाणी साचल्यामुळे किडनीच्या बिघाडाचे लक्षण असू शकते.

सततचा थकवा आणि अशक्तपणा

रक्तातील विषारी पदार्थ बाहेर न पडल्यामुळे ऊर्जा कमी होते आणि जास्त काम न करताही शरीराला सतत थकवा जाणवू लागतो.

श्वास घेण्यास त्रास होणे

शरीरात अनावश्यक पाणी साचल्यामुळे फुफ्फुसांवर ताण येतो, परिणामी थोडे चालल्यावर किंवा बोलतानाही मोठ्या प्रमाणावर दम लागतो.

भूक न लागणे आणि मळमळणे

किडनी नीट काम करत नसल्यास अन्नावरची वासना उडते आणि वारंवार मळमळ किंवा उलट्या होण्याचा त्रास सतावू शकतो.

वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

यापैकी पाच किंवा अधिक लक्षणे आढळल्यास त्वरित तज्ज्ञांशी संपर्क साधा आणि मीठ कमी वापरून नियमित आरोग्य तपासणी करा.

