डाग-टॅनिंगला रामराम! बीटरूट फेस पॅकमुळे मिळवा नॅचरल पिंक ग्लो

Aarti Badade

नैसर्गिक सौंदर्याचा खजिना!

उन्हामुळे त्वचा काळवंडली आहे का? काळजी करू नका! बीटरूटमधील व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स तुमच्या त्वचेला नैसर्गिकरित्या उजळवण्यास मदत करतात.

Beetroot Skin Benefits |

|

Sakal

टॅनिंगपासून मिळेल सुटका

बीटरूटमध्ये नैसर्गिक 'ब्लीचिंग' गुणधर्म असतात. हे उन्हामुळे आलेले टॅनिंग कमी करून निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा ताजीतवानी आणि चमकदार बनवते.

Beetroot Skin Benefits |

|

Sakal

पिगमेंटेशन आणि काळे डाग

जर तुम्हाला पिगमेंटेशन किंवा चेहऱ्यावर काळे डाग असतील, तर बीटरूटमधील पोषक तत्वे ते फिके करण्यास मदत करतात आणि त्वचेचा टोन एकसारखा करतात.

Beetroot Skin Benefits

|

Sakal

त्वचेला मिळेल खोलवर पोषण

बीटरूटमध्ये लोह (Iron) आणि व्हिटॅमिन सी मुबलक असते, जे त्वचेच्या पेशींना आतून पोषण देते, ज्यामुळे त्वचा मऊ आणि हायड्रेटेड राहते.

Beetroot Skin Benefits |

|

Sakal

बीटरूट आणि कोरफड (Aloe Vera)

बीटरूटचा रस आणि कोरफड जेल एकत्र करून चेहऱ्यावर लावा. हे मिश्रण रात्रभर लावून ठेवल्यास सकाळी त्वचा अतिशय मऊ आणि टवटवीत दिसते.

Beetroot Skin Benefits |

|

Sakal

बीटरूट पावडर आणि मध

बीटरूट पावडरमध्ये मधाचे काही थेंब मिसळून फेस पॅक तयार करा. हे मिश्रण त्वचेला नैसर्गिक ओलावा देते आणि पिंपल्सचे डाग कमी करते.

Beetroot Skin Benefits |

|

sakal

बीटरूटचा थेट वापर

वेळ कमी असेल तर थेट बीटरूटचा रस कापसाच्या मदतीने चेहऱ्यावर लावा. १५-२० मिनिटांनी चेहरा स्वच्छ धुवा. आठवड्यातून २-३ वेळा हा प्रयोग केल्यास फरक दिसेल.

Beetroot Skin Benefits |

|

Sakal

मिळवा 'पिंक ग्लो'!

नियमित बीटरूटचा वापर केल्याने महागड्या फेशियलसारखी नैसर्गिक गुलाबी चमक चेहऱ्यावर येते. आजच तुमच्या स्किन केअर रूटीनमध्ये याचा समावेश करा!

Beetroot Skin Benefits |

|

Sakal

शेवग्याची पानं म्हणजे अमृतासारखी, पण 'या' 5 लोकांसाठी ठरू शकतात विष!

Who Should Not Eat Moringa

|

Sakal

येथे क्लिक करा