शेवग्याची पानं म्हणजे अमृतासारखी, पण 'या' 5 लोकांसाठी ठरू शकतात विष!

व्हिटॅमिन सी, ई, लोह आणि कॅल्शियमने समृद्ध असलेल्या शेवग्याच्या पानांना (मोरिंगा) आयुर्वेदात 'मल्टीव्हिटॅमिन' मानले जाते. पण हे सर्वांसाठीच सुरक्षित आहे का?
शेवग्याच्या पानांचे सेवन केल्याने शरीरातील रक्ताची कमतरता (अॅनिमिया) दूर होते आणि रोगप्रतिकारशक्ती प्रचंड वाढते.
शेवग्याची पानं निसर्गाने 'उष्ण' असतात. त्यामुळे ज्यांना छातीत जळजळ, पित्त किंवा आंबट ढेकर येण्याचा त्रास आहे, त्यांनी याचे सेवन टाळावे.
जर तुमच्या तोंडात वारंवार अल्सर येत असतील, तर मोरिंगा खाणे टाळा. याच्या उष्ण प्रभावामुळे पित्त वाढून तोंडातील जखमा अधिक वेदनादायक होऊ शकतात.
मासिक पाळीदरम्यान ज्या महिलांना 'हेवी ब्लीडिंग' (जास्त रक्तस्त्राव) होतो, त्यांनी शेवग्याची पानं खाऊ नयेत. यामुळे पित्त दोष वाढून रक्तस्त्राव अधिक वाढू शकतो.
गर्भवती महिलांनी किंवा यकृत (Liver) आणि किडनीच्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय मोरिंगाचे सेवन करू नये.
मोरिंगा पावडर घेत असाल तर दिवसाला फक्त २ ते ३ ग्रॅमच घ्या. तुम्ही याच्या पानांचे सूप, पराठे किंवा भाजी बनवून आठवड्यातून १-२ वेळा खाऊ शकता.
निसर्गातील प्रत्येक औषधी वनस्पती योग्य प्रमाणात घेतली तरच ती अमृत ठरते. स्वतःच्या प्रकृतीचा विचार करूनच मोरिंगाचा आहारात समावेश करा.
