आतड्यातील साचलेली घाण साफ करतो 'हा' रस!

Aarti Badade

पचनसंस्थेसाठी नैसर्गिक डिटॉक्स

चुकीची जीवनशैली आणि प्रोसेस्ड फूडमुळे आतड्यांमध्ये घाण साचते, ज्यावर बीट आणि आल्याचा रस एक प्रभावी घरगुती उपाय ठरू शकतो.

बीट : फायबरचा उत्तम स्त्रोत

बीटमध्ये विद्रव्य आणि अविद्रव्य फायबर असतात, जे मल मऊ करून बद्धकोष्ठता आणि पोट फुगण्याच्या समस्येपासून आराम देतात.

विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत

बीटामधील 'बेटानिन' हे अँटिऑक्सिडंट शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर टाकते, ज्यामुळे आतड्यांची कार्यक्षमता वेगाने सुधारते.

आल्याचे पाचक गुणधर्म

आले शरीरातील पाचक एन्झाइम्सना (Digestive Enzymes) सक्रिय करते, ज्यामुळे अन्न लवकर पचते आणि गॅस किंवा अपचनाचा त्रास होत नाही.

चांगल्या बॅक्टेरियांची वाढ

हा रस आतड्यातील चांगल्या बॅक्टेरियांचे संतुलन राखण्यास मदत करतो आणि आतड्याच्या आतील संरक्षणात्मक थराला मजबूत बनवतो.

सूज आणि जळजळ

बीट आणि आल्यामधील दाहरोधक (Anti-inflammatory) गुणधर्म आतड्यातील सूज कमी करतात, ज्यामुळे पोटदुखी आणि जळजळ कमी होते.

रस तयार करण्याची सोपी पद्धत

एक मध्यम बीट आणि आल्याचा तुकडा मिक्सरमध्ये ब्लेंड करा; त्यात चवीसाठी चिमूटभर हळद आणि काळी मिरी टाकून रस गाळून घ्या.

सेवनाची योग्य वेळ

सकाळी रिकाम्या पोटी हा रस पिणे सर्वात फायदेशीर मानले जाते, मात्र कोणताही बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

