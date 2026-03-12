ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी; डायबिटीज रुग्णांसाठी ‘हा’ पदार्थ ठरतो सुपरफूड!

Aarti Badade

ऊर्जेचा खजिना - रताळे

रताळं हे एक पोषक 'सुपरफूड' असून दररोज एक उकडलेले रताळे खाल्ल्याने शरीराला दिवसभर भरपूर ऊर्जा मिळते.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचे भांडार

रताळ्यामध्ये व्हिटॅमिन A, C, B6, E सह लोह, पोटॅशियम आणि कॉपर यांसारखी महत्त्वाची खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

मधुमेहींसाठी सुरक्षित पर्याय

रताळ्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) कमी असल्याने रक्तातील साखर वेगाने वाढत नाही, त्यामुळे मधुमेही लोक दररोज अर्धे रताळे खाऊ शकतात.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

उकडून खाणे आहे सर्वात फायदेशीर

मधुमेहींनी रताळे भाजून खाण्याऐवजी उकडून खावे, कारण उकडल्यामुळे त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी राहतो.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

पचनक्रिया आणि बद्धकोष्ठता

रताळ्यात फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या पोटाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते.

Sweet potato for diabetes patients

|

sakal

हृदयाचे आरोग्य आणि रक्तदाब

यातील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयावरील ताण कमी होतो आणि हृदय सुदृढ राहते.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

डोळे आणि त्वचेसाठी गुणकारी

व्हिटॅमिन A मुळे डोळ्यांची दृष्टी सुधारते, तर व्हिटॅमिन E मुळे त्वचा तजेलदार राहून केसांचे आरोग्य सुधारते.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

थकवा आणि अशक्तपणा दूर करा

आहारात रताळ्याचा समावेश केल्याने सततचा थकवा आणि अशक्तपणा कमी होऊन शरीर सशक्त आणि उत्साही बनते.

Sweet potato for diabetes patients

|

Sakal

सतत अंगदुखीने त्रस्त आहात का? 'या' 7 सवयींमुळेच वाढतात शरीराच्या वेदना!

Body Pain Causes

|

Sakal

येथे क्लिक करा