रात्री दही खाण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade
रात्री ताजे, घरचे बनवलेले दही मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास ते अनेकांना चालू शकते.
eating curd at night
Sakal
ज्यांना वारंवार सर्दी, खोकला किंवा अस्थमाचा त्रास होतो, त्यांनी रात्री दही खाणे टाळणे अधिक योग्य ठरू शकते.
eating curd at night
Sakal
रात्री दही जड वाटत असल्यास ताक, कढी किंवा हलका रायता आहारात समाविष्ट करू शकता.
eating curd at night
Sakal
रात्री दहीभात किंवा हलकी फोडणी दिलेले दही मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास पचनास मदत होऊ शकते.
eating curd at night
Sakal
जास्त आंबट दही किंवा पॅकेज्ड दही खाण्याऐवजी ताजे आणि घरचे बनवलेले दही खाण्याला प्राधान्य द्या.
eating curd at night
Sakal
रात्री दही खाल्ल्यानंतर त्रास होत नसेल तर मर्यादित प्रमाणात सेवन करू शकता. मात्र वारंवार त्रास जाणवत असल्यास ते टाळावे.
eating curd at night
Sakal
ही माहिती सर्वसाधारण आरोग्यविषयक आहे. पचन, अॅलर्जी किंवा इतर आरोग्य समस्या असल्यास आहारात बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
eating curd at night
Sakal
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Sakal