रात्री दही खाण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade

रात्री दही खाणे योग्य आहे का?

रात्री ताजे, घरचे बनवलेले दही मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास ते अनेकांना चालू शकते.

eating curd at night

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Sakal

कोणांनी दही टाळावे?

ज्यांना वारंवार सर्दी, खोकला किंवा अस्थमाचा त्रास होतो, त्यांनी रात्री दही खाणे टाळणे अधिक योग्य ठरू शकते.

eating curd at night

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Sakal

दह्याऐवजी काय खावे?

रात्री दही जड वाटत असल्यास ताक, कढी किंवा हलका रायता आहारात समाविष्ट करू शकता.

eating curd at night

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Sakal

दही कसे खावे?

रात्री दहीभात किंवा हलकी फोडणी दिलेले दही मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास पचनास मदत होऊ शकते.

eating curd at night

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Sakal

कोणते दही निवडावे?

जास्त आंबट दही किंवा पॅकेज्ड दही खाण्याऐवजी ताजे आणि घरचे बनवलेले दही खाण्याला प्राधान्य द्या.

eating curd at night

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Sakal

लक्षात ठेवा

रात्री दही खाल्ल्यानंतर त्रास होत नसेल तर मर्यादित प्रमाणात सेवन करू शकता. मात्र वारंवार त्रास जाणवत असल्यास ते टाळावे.

eating curd at night

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Sakal

टीप

ही माहिती सर्वसाधारण आरोग्यविषयक आहे. पचन, अॅलर्जी किंवा इतर आरोग्य समस्या असल्यास आहारात बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

eating curd at night

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Sakal

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Sakal

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