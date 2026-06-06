पर्सचा शोध लागण्यापूर्वी महिला पैसे कुठे ठेवायच्या? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Aarti Badade
पर्सचा शोध लागण्यापूर्वी महिला कपड्यांच्या आत लपवून ठेवता येणाऱ्या आणि कंबरेला बांधल्या जाणाऱ्या 'टाय-ऑन पॉकेट्स'चा वापर करायच्या.
history of women's purses
Sakal
हे कापसाचे किंवा कापडाचे छोटे थैले असायचे, जे बाहेरील लांब स्कर्ट किंवा गाऊनला असणाऱ्या विशेष कट्समधून आतून सहज ॲक्सेस केले जायचे.
history of women's purses
Sakal
पूर्वीच्या काळी पैशांसारख्या अत्यंत लहान आणि मौल्यवान गोष्टी सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेकदा रुमालाला गाठ मारून तो सोबत ठेवला जात असे.
history of women's purses
Sakal
दागिने, चाव्या किंवा औषधांचे डबे कंबरेच्या पट्ट्याला सुरक्षितपणे अडकवून ठेवण्यासाठी 'चॅटिलेन' नावाच्या हुक किंवा साखळीचा वापर केला जायचा.
history of women's purses
Sakal
प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात महिला आपल्या कंबरेभोवती कापडी किंवा चामड्यापासून बनवलेल्या विशेष 'गर्डल पाऊचेस' (पिशव्या) बांधत असत.
history of women's purses
Sakal
पर्स (किंवा हँडबॅग) चा इतिहास हा अचानक लागलेला शोध नसून, मानवी संस्कृतीच्या आणि गरजेच्या विकासातून झालेला एक मोठा प्रवास आहे。
history of women's purses
Sakal
women jeans zipper history
Sakal