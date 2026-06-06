पर्सचा शोध लागण्यापूर्वी महिला पैसे कुठे ठेवायच्या? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Aarti Badade

टाय-ऑन पॉकेट्स

पर्सचा शोध लागण्यापूर्वी महिला कपड्यांच्या आत लपवून ठेवता येणाऱ्या आणि कंबरेला बांधल्या जाणाऱ्या 'टाय-ऑन पॉकेट्स'चा वापर करायच्या.

history of women's purses

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Sakal

कपड्यांमधील कट्स

हे कापसाचे किंवा कापडाचे छोटे थैले असायचे, जे बाहेरील लांब स्कर्ट किंवा गाऊनला असणाऱ्या विशेष कट्समधून आतून सहज ॲक्सेस केले जायचे.

history of women's purses

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Sakal

रुमालाची गाठ

पूर्वीच्या काळी पैशांसारख्या अत्यंत लहान आणि मौल्यवान गोष्टी सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेकदा रुमालाला गाठ मारून तो सोबत ठेवला जात असे.

history of women's purses

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Sakal

चॅटिलेनचा वापर

दागिने, चाव्या किंवा औषधांचे डबे कंबरेच्या पट्ट्याला सुरक्षितपणे अडकवून ठेवण्यासाठी 'चॅटिलेन' नावाच्या हुक किंवा साखळीचा वापर केला जायचा.

history of women's purses

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Sakal

गर्डल पाऊचेस

प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात महिला आपल्या कंबरेभोवती कापडी किंवा चामड्यापासून बनवलेल्या विशेष 'गर्डल पाऊचेस' (पिशव्या) बांधत असत.

history of women's purses

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Sakal

फॅशनचा रंजक इतिहास

पर्स (किंवा हँडबॅग) चा इतिहास हा अचानक लागलेला शोध नसून, मानवी संस्कृतीच्या आणि गरजेच्या विकासातून झालेला एक मोठा प्रवास आहे。

history of women's purses

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Sakal

मुलांप्रमाणे मुलींच्या जीन्सला पुढे चेन का असते?

women jeans zipper history

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Sakal

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