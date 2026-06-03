मुलांप्रमाणे मुलींच्या जीन्सला पुढे चेन का असते?

Aarti Badade
जीन्स पॅन्ट हा आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत तरुणाईच्या आणि महिलांच्या आवडीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
women jeans zipper history
Sakal
सध्या बाजारात स्किनी जीन्स, सिगारेट जीन्स आणि बॉयफ्रेंड जीन्स अशा अनेक प्रकारच्या स्टायलिश डिझाइन्स पाहायला मिळतात.
women jeans zipper history
Sakal
जीन्सच्या वेगवेगळ्या फॅशन आल्या तरीही प्रत्येक पॅन्टमध्ये पुढची चेन (झिप), खिसे आणि बटणे ही वैशिष्ट्ये बदलत नाहीत.
women jeans zipper history
Sakal
पुरुषांना लघवीच्या सुविधेसाठी जीन्सला समोर चेन असणे गरजेचे असते, परंतु महिलांच्या जीन्समध्ये ती का असते असा विचार अनेकांच्या मनात येतो.
women jeans zipper history
Sakal
जीन्स तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे मूळ डेनिम कापड हे अतिशय कडक असते आणि ते इतर कापडांसारखे सहज ताणले जात नाही (लवचिक नसते).
women jeans zipper history
Sakal
महिलांच्या शरीराची रचना पाहता त्यांच्या कंबरेचा भाग पुरुषांपेक्षा रुंद असतो, त्यामुळे कडक जीन्स वर चढवताना मोठी अडचण येऊ शकते.
women jeans zipper history
Sakal
पुढच्या बाजूला चेन दिल्यामुळे जीन्सचा घेर कंबरेपाशी मोठा करता येतो, ज्यामुळे महिलांना जीन्स घालणे आणि काढणे अत्यंत सोयीचे व आरामदायक होते.
women jeans zipper history
Sakal
Hupari Silver Jewelry Historic Village
Sakal