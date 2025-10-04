मुघलांच्या आधी दिल्लीवर एका राणीची होती सत्ता!

Aarti Badade

मुघलांच्या आधी दिल्लीवर होती एका महिलेची सत्ता

मुघल साम्राज्याच्या आधी दिल्लीवर एका मुस्लिम महिलेचे राज्य होते. तिला भारतातील पहिली महिला शासक मानले जाते.

रझिया सुलतान: एक असामान्य शासक

या मुस्लिम राणीचे नाव होते रझिया सुलतान. तिने १२३६ ते १२४० पर्यंत दिल्लीवर राज्य केले.

सिंहासनावर कशी आली?

तिचे वडील इल्तुतमिश यांच्या मृत्यूनंतर रझिया सुलतान दिल्लीच्या सिंहासनावर बसली.

शौर्य, शहाणपण आणि न्याय

रझिया एक बलवान आणि सक्षम शासक होती. तिचे शौर्य, हुशारी आणि न्यायप्रियतेसाठी ती ओळखली जाते.

प्रशासनात योगदान

तिने अनेक सरदारांना प्रशासनात सामील करून घेतले आणि मंगोल लोकांविरुद्धच्या मोहिमांमध्ये आपल्या सैन्याचे नेतृत्व केले.

कला आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन

रझिया सुलतानने शिक्षण आणि कलांनाही पाठिंबा दिला. तिने अनेक विद्यापीठे, ग्रंथालये आणि मदरसे स्थापन केले.

एक प्रेरणादायी वारसा

केवळ चार वर्षांच्या राजवटीत रझियाने आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आणि इतिहासात एक महान शासक म्हणून नाव कोरले.

