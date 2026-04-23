Anushka Tapshalkar
रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांची महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडरपदी निवड झाली आहे.
प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि एसटीची आधुनिक प्रतिमा तयार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक लवकरच रितेश-जिनिलियासोबत अधिकृत करार करणार असून हा करार पाच वर्षांसाठी असणार आहे.
ही जोडी एसटीच्या जाहिराती, सामाजिक उपक्रम आणि विविध प्रचार मोहिमांमध्ये सक्रियपणे दिसणार आहे.
याआधी अभिनेते मकरंद अनासपुरे आणि दिवंगत विक्रम गोखले यांनी एसटीचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर म्हणून काम पाहिलं होतं.
रितेश-जिनिलियाच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत एसटी महामंडळ तरुण आणि नव्या प्रवाशांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या ‘राजा शिवाजी’ सिनेमातून त्यांचा धाकटा मुलगा राहिल देशमुखही सिनेसृष्टीत पदार्पण करणार आहे.
