Viral Video 19 Minute 34 Second: 19 मिनिटांच्या व्हिडिओवर क्लिक करण्याआधी 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

Puja Bonkile

फसवणूक

डिजिटल युगात दिवसेंदिवस फसवणूकीचे प्रमाण वाढत आहे.

काळजी

यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

अनोळखी लिंक

कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका.

व्हायरल व्हिडिओ

व्हायरल व्हिडिओ किंवा आक्षेपार्ह कंटेंटवर विश्वास ठेवू नका.

१९ मिनिटांची व्हिडिओ लिंक

तुमच्या फोनवर अचानक दिसणारी १९ मिनिटांची व्हिडिओ लिंक ताबडतोब डिलीट करा.

स्ट्राँग पासवर्ड

तुमच्या बँकिंग अॅप्सना स्ट्राँग पासवर्ड आणि टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनने सुरक्षित करा.

अँटीव्हायरस अॅप

तुमच्या फोनवर अँटीव्हायरस अॅप इन्स्टॉल केलेले ठेवा.

सेफ्टी

एका क्लिकने तुमचे संपूर्ण डिजिटल जग धोक्यात येऊ शकते, म्हणून सतर्क राहणे ही सर्वात मोठी सुरक्षा कवच आहे.

