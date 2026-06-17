पोटावरील वाढती चरबी देते 'या' आजाराला निमंत्रण!

Aarti Badade
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (NFHS-6) ताज्या निष्कर्षानुसार भारतात लठ्ठपणा आणि मधुमेहाची समस्या वेगाने वाढत आहे.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
पोटाभोवती साचणारी अतिरिक्त चरबी शरीरात 'इन्सुलिन प्रतिरोधकता' (Insulin Resistance) निर्माण करते, ज्यामुळे टाईप २ मधुमेहाचा धोका वाढतो.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
लठ्ठपणामुळे मूत्रपिंडाच्या कार्यावर आणि नर्व्हस सिस्टीमवर वाईट परिणाम होऊन शरीरात अंतर्गत सूज व उच्च रक्तदाबाचा त्रास सुरू होतो.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
सर्व्हेक्षणानुसार भारतातील जवळपास २५ टक्के महिला लठ्ठपणाच्या शिकार असून, ३९.६ टक्के महिलांमध्ये कंबरेचा घेर ८० सेमीपेक्षा जास्त आढळला आहे.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
भारतीयांचे एकूण वजन किंवा बीएमआय (BMI) सामान्य असला, तरी त्यांच्या पोटाभोवती अंतर्गत अवयवांना घातक असणारी व्हिसरल फॅट साचलेली असते.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
आरोग्याचा धोका ओळखण्यासाठी केवळ बीएमआय न पाहता कंबरेचा घेर मोजणे जास्त गरजेचे आहे.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
लठ्ठपणा आणि मधुमेह या दोन्ही परस्परसंबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी वेळीच योग्य निदान करून जीवनशैलीत सकारात्मक बदल करावेत.
Belly fat type 2 diabetes risk
Sakal
Jyesthamadh benefits
Sakal