पावसाळी आजारांना दूर ठवतो हा एक आयुर्वेदिक पदार्थ!

Aarti Badade
ज्येष्ठमध (Mulethi) ही आयुर्वेदातील एक अत्यंत चमत्कारिक आणि गुणकारी औषधी वनस्पती असून ती पावसाळ्यात आरोग्याचे रक्षण करते.
Jyesthamadh benefits
Sakal
पावसाळ्यातील बदलत्या हवामानामुळे होणारी सर्दी, खोकला आणि घशातील खवखव दूर करण्यासाठी ज्येष्ठमध हा शतकानुशतके प्रभावी उपाय आहे.
Jyesthamadh
Sakal
ज्येष्ठमधातील मुबलक अँटी-ऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) कमालीची मजबूत करतात, ज्यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका टळतो.
Jyesthamadh
Sakal
पावसाळ्यात बहुतांश लोकांना अपचनाचा त्रास होतो; अशा वेळी ज्येष्ठमधाचे सेवन पोटाचे विकार शांत करून पचनक्रिया गतिमान करते.
Jyesthamadh
Sakal
पावसाळ्यात मसालेदार खाण्यामुळे होणारी ॲसिडिटी घालवण्यासाठी ज्येष्ठमधाचे चूर्ण कोमट पाण्यासोबत घेतल्यास पोटातील आम्ल संतुलित राहते.
Jyesthamadh
Sakal
हे आयुर्वेदिक औषध फुफ्फुसांमधील कफ साफ करून त्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवते आणि श्वास घेण्यास होणारा त्रास कमी करते.
Jyesthamadh
Sakal
पावसाळ्यातील दमट वातावरणामुळे त्वचेवर येणारे डाग, खाज आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फेक्शन्स दूर करण्यासाठी ज्येष्ठमध फायदेशीर ठरतो.
Jyesthamadh
Sakal
ज्येष्ठमध आरोग्यासाठी वरदान असला तरी, हाय ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तदाब) असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय याचे सेवन करू नये.
Jyesthamadh
Sakal
Milk and Ghee Benefits for stomach
Sakal