घराजवळची 'ही' हिरवी पाने रोज खा, मिळतील जबरदस्त आरोग्य फायदे

पुजा बोनकिले

झाडे

आपल्या आजूबाजूला अशी अनेक झाडे आहेत ज्यांची फक्त फळेच नाही तर पानेच आरोग्यसाठी फायदेशीर आहे.

पेरूची पाने

ही आहेत पेरूची पाने. दररोज रिकाम्या पोटी खाल्याने अनेक फायदे मिळतात.

फायबर

या पानांमध्ये फायबर असते. ज्यामुळे पचनसंस्था सुरळित कार्य करते.

हृदयरोग

हृदयरोग आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून बचाव होतो.

व्हिटॅमिन सी

पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी असते. ज्यामुळे रोपगप्रतिकारशक्ती वाढते.

अँटीऑक्सीडंट्स

या पानांमध्ये अँटीऑक्सीडंट्स असतात जे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

कसे सेवन करावे

सूर्योदयाच्या वेळी ताजी पाने चावा किंवा पाण्यात उकळून पाणी पिऊ शकता

