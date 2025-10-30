घराजवळची 'ही' हिरवी पाने रोज खा, मिळतील जबरदस्त आरोग्य फायदे

पुजा बोनकिले
आपल्या आजूबाजूला अशी अनेक झाडे आहेत ज्यांची फक्त फळेच नाही तर पानेच आरोग्यसाठी फायदेशीर आहे.
ही आहेत पेरूची पाने. दररोज रिकाम्या पोटी खाल्याने अनेक फायदे मिळतात.
या पानांमध्ये फायबर असते. ज्यामुळे पचनसंस्था सुरळित कार्य करते.
हृदयरोग आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून बचाव होतो.
पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी असते. ज्यामुळे रोपगप्रतिकारशक्ती वाढते.
या पानांमध्ये अँटीऑक्सीडंट्स असतात जे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
सूर्योदयाच्या वेळी ताजी पाने चावा किंवा पाण्यात उकळून पाणी पिऊ शकता
