Shukra Gochar 2025: तुळशीच्या लग्नाला शुक्र करणार भ्रमण, 'या' राशींना माता लक्ष्मीचा मिळेल आशीर्वाद

पुजा बोनकिले

तुळशीचे लग्न

यंदा २ नोव्हेंबर रोजी तुळशीचे लग्न हा सण साजरा केला जाणार आहे.

कार्तिक महिना

हिंदू कॅलेंडरनुसार, दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या द्वादशी तिथीला तुळशी विवाहाचा भव्य उत्सव साजरा केला जातो.

खास दिवस

ज्योतिषांच्या दृष्टिकोनातून, या वर्षीचा तुळशीच्या लग्नाला खूप विशेष मानला जातो.

शुक्र

कारण, तुळशीच्या लग्नाला शुक्र तूळ राशीत भ्रमण करेल. शुक्राच्या तूळ राशीत प्रवेशामुळे मालव्य राजयोग देखील निर्माण होईल.

कोणत्या राशींना फायदा

तुळशीच्या लग्नाला शुक्र संक्रमणाचा फायदा कोणत्या राशींना होईल हे जाणून घेऊया.  

कन्या :

शुक्राचे संक्रमण कन्या राशीच्या लोकांसाठी लग्नाचे प्रस्ताव आणू शकते.

तुळ :

शुक्र तूळ राशीत भ्रमण करत आहे. जुने गैरसमज दूर होतील

मीन

मीन राशीसाठी शुक्र राशीचे भ्रमण खूप भाग्यवान मानले जाते. हा काळ प्रवास, प्रगत अभ्यास आणि नवीन अनुभवांनी भरलेला असेल.

शुभ संकेत

तुळशीच्या लग्नाला शुक्र राशीत भ्रमण करणे हा एक अत्यंत शुभ संयोग मानला जातो. 

