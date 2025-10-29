Shukra Gochar 2025: तुळशीच्या लग्नाला शुक्र करणार भ्रमण, 'या' राशींना माता लक्ष्मीचा मिळेल आशीर्वाद

पुजा बोनकिले
यंदा २ नोव्हेंबर रोजी तुळशीचे लग्न हा सण साजरा केला जाणार आहे.
हिंदू कॅलेंडरनुसार, दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या द्वादशी तिथीला तुळशी विवाहाचा भव्य उत्सव साजरा केला जातो.
ज्योतिषांच्या दृष्टिकोनातून, या वर्षीचा तुळशीच्या लग्नाला खूप विशेष मानला जातो.
कारण, तुळशीच्या लग्नाला शुक्र तूळ राशीत भ्रमण करेल. शुक्राच्या तूळ राशीत प्रवेशामुळे मालव्य राजयोग देखील निर्माण होईल.
तुळशीच्या लग्नाला शुक्र संक्रमणाचा फायदा कोणत्या राशींना होईल हे जाणून घेऊया.
शुक्राचे संक्रमण कन्या राशीच्या लोकांसाठी लग्नाचे प्रस्ताव आणू शकते.
शुक्र तूळ राशीत भ्रमण करत आहे. जुने गैरसमज दूर होतील
मीन राशीसाठी शुक्र राशीचे भ्रमण खूप भाग्यवान मानले जाते. हा काळ प्रवास, प्रगत अभ्यास आणि नवीन अनुभवांनी भरलेला असेल.
तुळशीच्या लग्नाला शुक्र राशीत भ्रमण करणे हा एक अत्यंत शुभ संयोग मानला जातो.
