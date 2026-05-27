केसांना तूप लावल्यास काय होतं? योग्य पद्धत जाणून घ्या

Apurva Kulkarni

कोरडे केस

वारंवार शॅम्पू करणं, हीट स्टायलिंग यामुळे केसांचा ओलावा कमी होतो. त्यामुळे केस अधिकच कोरडे आणि गुंतागुंतीचे वाटतात.

केसांना तूप

परंतु तुम्ही जर केसांना तूप लावलं तर तुमचे केस मऊ, चमकदार आणि कमी फ्रिझी दिसू शकतात.

आठवड्यातून २ वेळा

आठवड्यातून २ वेळा तूप लावल्यास तुमच्या केसामध्ये फरक जाणवू शकतो. कोरड्या केसांसाठी तूप फायदेशीर ठरतं.

लावण्याची पद्धत

तूप लावण्याची सुद्धा खास पद्धत आहे. हलके कोमट करून तूप टाळू आणि केसांना लावावं.

किती वेळात धुवायचे?

त्यानंतर २० ते ४० मिनिटांनत शॅम्पूने केस धुवावे.तुपामुळे केस अधिक मॉइश्चर होतात.

चमक

तसंच केसांना तूप लावल्यास चमक आणि रेशमी बनण्यास मदत होते.

मर्यादित प्रमाणात

परंतु मर्यादित प्रमाणात तूप लावणं गरजेचं आहे. जास्त प्रमाणात तूप लावल्यास केस चिकट किंवा कोंडा होऊ शकतो.

