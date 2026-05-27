केसांना तूप लावल्यास काय होतं? योग्य पद्धत जाणून घ्या

Apurva Kulkarni
वारंवार शॅम्पू करणं, हीट स्टायलिंग यामुळे केसांचा ओलावा कमी होतो. त्यामुळे केस अधिकच कोरडे आणि गुंतागुंतीचे वाटतात.
Ghee For Hair Care
esakal
परंतु तुम्ही जर केसांना तूप लावलं तर तुमचे केस मऊ, चमकदार आणि कमी फ्रिझी दिसू शकतात.
आठवड्यातून २ वेळा तूप लावल्यास तुमच्या केसामध्ये फरक जाणवू शकतो. कोरड्या केसांसाठी तूप फायदेशीर ठरतं.
तूप लावण्याची सुद्धा खास पद्धत आहे. हलके कोमट करून तूप टाळू आणि केसांना लावावं.
त्यानंतर २० ते ४० मिनिटांनत शॅम्पूने केस धुवावे.तुपामुळे केस अधिक मॉइश्चर होतात.
तसंच केसांना तूप लावल्यास चमक आणि रेशमी बनण्यास मदत होते.
परंतु मर्यादित प्रमाणात तूप लावणं गरजेचं आहे. जास्त प्रमाणात तूप लावल्यास केस चिकट किंवा कोंडा होऊ शकतो.
