कोरडी अन् निस्तेज त्वचा? मग 'हे' एक पाणी लावा!

Aarti Badade
चेहऱ्यावर गुलाब पाणी लावल्याने त्वचेला ताजेपणा मिळण्यास आणि ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
rose water skincare
Sakal
गुलाब पाणी त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते आणि कोरडेपणा कमी करू शकते.
rose water skincare
Sakal
नैसर्गिक टोनर म्हणून गुलाब पाणी वापरल्याने त्वचा स्वच्छ आणि फ्रेश दिसण्यास मदत होऊ शकते.
rose water skincare
Sakal
गुलाब पाणी त्वचेवरील लालसरपणा आणि किरकोळ जळजळ शांत करण्यास मदत करू शकते.
rose water skincare
Sakal
नियमित वापरामुळे निस्तेज त्वचेला ताजेतवाने लुक मिळण्यास आणि नैसर्गिक चमक दिसण्यास मदत होऊ शकते.
rose water skincare
Sakal
गुलाब पाण्यातील काही गुणधर्म त्वचेवरील बॅक्टेरियाची वाढ नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात.
rose water skincare
Sakal
गुलाब पाणी त्वचेचा नैसर्गिक पीएच समतोल राखण्यास आणि अतिरिक्त तेलकटपणा नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते.
rose water skincare
Sakal
संवेदनशील त्वचा असल्यास गुलाब पाणी वापरण्यापूर्वी छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करणे योग्य ठरेल.
rose water skincare
Sakal
Legumes for Diabetes
Sakal