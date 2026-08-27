कोरडी अन् निस्तेज त्वचा? मग 'हे' एक पाणी लावा!

Aarti Badade

गुलाब पाणी

चेहऱ्यावर गुलाब पाणी लावल्याने त्वचेला ताजेपणा मिळण्यास आणि ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

rose water skincare

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Sakal

कोरडेपणा

गुलाब पाणी त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते आणि कोरडेपणा कमी करू शकते.

rose water skincare

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Sakal

गुलाब पाणी

नैसर्गिक टोनर म्हणून गुलाब पाणी वापरल्याने त्वचा स्वच्छ आणि फ्रेश दिसण्यास मदत होऊ शकते.

rose water skincare

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Sakal

लालसरपणा

गुलाब पाणी त्वचेवरील लालसरपणा आणि किरकोळ जळजळ शांत करण्यास मदत करू शकते.

rose water skincare

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Sakal

निस्तेज त्वचेला

नियमित वापरामुळे निस्तेज त्वचेला ताजेतवाने लुक मिळण्यास आणि नैसर्गिक चमक दिसण्यास मदत होऊ शकते.

rose water skincare

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Sakal

बॅक्टेरिया

गुलाब पाण्यातील काही गुणधर्म त्वचेवरील बॅक्टेरियाची वाढ नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात.

rose water skincare

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Sakal

तेलकटपणा

गुलाब पाणी त्वचेचा नैसर्गिक पीएच समतोल राखण्यास आणि अतिरिक्त तेलकटपणा नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते.

rose water skincare

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Sakal

पॅच टेस्ट

संवेदनशील त्वचा असल्यास गुलाब पाणी वापरण्यापूर्वी छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करणे योग्य ठरेल.

rose water skincare

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Sakal

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Legumes for Diabetes

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Sakal

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