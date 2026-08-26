डाळी-कडधान्ये आरोग्यासाठी चांगली, पण डायबेटीस असल्यास ‘हे’ नक्की वाचा

Aarti Badade
डायबिटीजमध्ये कडधान्ये पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नसते; मात्र योग्य प्रमाणात खाणे महत्त्वाचे आहे.
Legumes for Diabetes
Sakal
पौष्टिक असले तरी मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यास कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण वाढू शकते.
Legumes for Diabetes
Sakal
प्रथिने आणि फायबरचा चांगला स्रोत आहे, पण अतिप्रमाणात सेवन केल्यास रक्तातील साखरेवर परिणाम होऊ शकतो.
Legumes for Diabetes
Sakal
आहारात घेता येतात, मात्र त्यांचे सेवनही योग्य प्रमाणात करणे गरजेचे आहे.
Legumes for Diabetes
Sakal
प्रथिनांनी समृद्ध आहे; ते जास्त साखर किंवा तेल असलेल्या पदार्थांसोबत खाणे टाळावे.
Legumes for Diabetes
Sakal
पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही, पण त्यापासून बनवलेले तळलेले पदार्थ मर्यादित ठेवावेत.
Legumes for Diabetes
Sakal
डायबिटीजमध्ये कडधान्यांचा प्रकार, प्रमाण आणि स्वयंपाकाची पद्धत यांचा रक्तातील साखरेवर परिणाम होऊ शकतो.
Legumes for Diabetes
Sakal
आहारातील बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.डायबिटीजच्या रुग्णांनी कडधान्ये खाताना कोणती काळजी घ्यावी?
Legumes for Diabetes
Sakal
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