डाळी-कडधान्ये आरोग्यासाठी चांगली, पण डायबेटीस असल्यास ‘हे’ नक्की वाचा

Aarti Badade

डायबिटीज

डायबिटीजमध्ये कडधान्ये पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नसते; मात्र योग्य प्रमाणात खाणे महत्त्वाचे आहे.

Legumes for Diabetes

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Sakal

चणे

पौष्टिक असले तरी मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यास कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण वाढू शकते.

Legumes for Diabetes

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Sakal

राजमा

प्रथिने आणि फायबरचा चांगला स्रोत आहे, पण अतिप्रमाणात सेवन केल्यास रक्तातील साखरेवर परिणाम होऊ शकतो.

Legumes for Diabetes

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Sakal

काळे हरभरे

आहारात घेता येतात, मात्र त्यांचे सेवनही योग्य प्रमाणात करणे गरजेचे आहे.

Legumes for Diabetes

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Sakal

सोयाबीन

प्रथिनांनी समृद्ध आहे; ते जास्त साखर किंवा तेल असलेल्या पदार्थांसोबत खाणे टाळावे.

Legumes for Diabetes

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Sakal

उडीद डाळ

पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही, पण त्यापासून बनवलेले तळलेले पदार्थ मर्यादित ठेवावेत.

Legumes for Diabetes

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Sakal

कडधान्यांचा प्रकार

डायबिटीजमध्ये कडधान्यांचा प्रकार, प्रमाण आणि स्वयंपाकाची पद्धत यांचा रक्तातील साखरेवर परिणाम होऊ शकतो.

Legumes for Diabetes

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Sakal

आहार

आहारातील बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.डायबिटीजच्या रुग्णांनी कडधान्ये खाताना कोणती काळजी घ्यावी?

Legumes for Diabetes

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Sakal

कुत्रा तुमच्याकडे एकटक का पाहतो? संशोधनातून काय आलं समोर?

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sakal

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