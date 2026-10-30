मेथीची कच्ची पाने चावून खाल्ली तर काय होते?

सकाळ डिजिटल टीम
मेथीची पाने न शिजवता कच्ची आणि नीट चावून खाल्ल्यास त्यातील व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स आणि एन्झाईम्स नष्ट होत नाहीत आणि शरीराला पूर्ण पोषण मिळते.
Fenugreek Leaves
sakal
सकाळी रिकाम्या पोटी कच्ची मेथी चावून खाल्ल्याने इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारते, ज्यामुळे मधुमेह रुग्णांची रक्तातील साखर वेगाने नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
Fenugreek Leaves
sakal
कच्च्या मेथीमधील फायबर थेट पचनसंस्थेवर परिणाम करते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, अपचन आणि गॅसच्या त्रासापासून आराम मिळतो.
Fenugreek Leaves
sakal
मेथीची पाने चावून खाल्ल्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरल्यासारखे वाटते, परिणामी भूक नियंत्रित राहून वजन घटवण्याच्या प्रवासात मोठी मदत होते.
Fenugreek Leaves
sakal
कच्च्या मेथीमध्ये असणारे अँटीऑक्सिडंट्स आणि बायो-एक्टिव्ह घटक शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) घटवून हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
Fenugreek Leaves
sakal
मेथीच्या पानांमध्ये लोह आणि क जीवनसत्त्व असते. ती चावून खाल्ल्याने शरीरातील हीमोग्लोबिनची पातळी वेगाने सुधारण्यास मदत होते.
Fenugreek Leaves
sakal
कच्ची मेथी खाल्ल्याने शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकले जातात, ज्यामुळे त्वचा चमकदार होते आणि केस गळण्याची समस्या कमी होते.
Fenugreek Leaves
sakal
मेथीची पाने कडू असल्यामुळे काही जणांना ती कच्ची खाण्यास त्रास होऊ शकतो, तसेच औषध सुरू असलेल्या किंवा गर्भवती महिलांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे सेवन करावे.
Fenugreek Leaves
sakal
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