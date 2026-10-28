अजगर अख्खा माणूस गिळू शकतो का? इंडोनेशियातील थरारक घटना!

सकाळ डिजिटल टीम
इंडोनेशियातील जांबी प्रदेशात रबराच्या बागेत गेलेल्या एका पन्नाशीच्या महिलेला अजगराने गिळल्याची थरारक घटना घडली.
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रविवारी कामावर गेलेली महिला घरी न परतल्याने गावकऱ्यांनी शोध घेतला असता, एका अजगराचे पोट अत्यंत फुगलेले दिसून आले.
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गावकऱ्यांनी त्या अजगराला मारून त्याचे पोट चिरले असता, त्यामध्ये त्या महिलेचा मृतदेह सुरक्षित अवस्थेत आढळला.
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अजगराचा जबडा अतिशय लवचिक अस्थिरज्जूंनी जोडलेला असतो, ज्यामुळे मोठे भक्ष्य गिळण्यासाठी तो आपला जबडा कितीही ताणू शकतो.
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अजगर दबा धरून आपल्या भक्ष्याभोवती स्वतःला घट्ट गुंडाळतो, ज्यामुळे श्वास कोंडून किंवा कार्डिअक अरेस्टमुळे भक्ष्याचा काही मिनिटांत मृत्यू होतो.
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नवाला गिळताना शरीराची खांद्याची हाडं मोठा अडथळा ठरतात, पण अजगराची प्रचंड ताकद अशा मोठ्या शिकारीलाही सहज फस्त करते.
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इंडोनेशियात माणसाला अजगराने गिळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, तर सुलावेसी प्रांतात २०१७ आणि २०१८ मध्येही अशाच घटना घडल्या आहेत.
Python Attacks
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अजगर प्रामुख्याने सस्तन प्राणी खातात, पण आकार वाढल्यावर पोट भरण्यासाठी ते मोठ्या प्राण्यांना आणि मानवांनाही आपले भक्ष्य बनवतात.
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