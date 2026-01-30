सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने आरोग्याला होतात 'हे' 5 फायदे

Monika Shinde

नारळ पाणी

आजारी पडल्यावर अनेक वेळा डॉक्टर नारळ पाणी प्यायला सांगतात. पण तुम्हाला माहिती का, सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने आपल्या आरोग्याला कोणते फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

पचनशक्ती सुधारते

सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने पचनसंस्था सक्रिय होते, आम्लता कमी होते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास हळूहळू दूर होण्यास मदत होते.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

शरीर डिटॉक्स होते

नारळ पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते, यकृत स्वच्छ ठेवते आणि नैसर्गिक डिटॉक्स ड्रिंक म्हणून उत्तम काम करते.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

वजन नियंत्रणात राहते

कमी कॅलरीज आणि भरपूर पोषकतत्त्वांमुळे नारळ पाणी पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे अनावश्यक खाणे टाळले जाते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

नारळ पाणी त्वचेला आतून हायड्रेट ठेवते, मुरुम कमी करते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येण्यास मदत करते.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

नारळ पाण्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोषक घटक शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि सर्दी-खोकल्यासारख्या आजारांपासून संरक्षण करतात.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

किडनीसाठी उपयुक्त

नियमित नारळ पाणी पिल्याने किडनी स्वच्छ राहण्यास मदत होते, लघवीमार्गाच्या समस्या कमी होतात आणि किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

ऊर्जा वाढते

सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते, थकवा कमी होतो आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते.

drinking coconut water on empty stomach

|

esakal

रक्तदाब नियंत्रणात मदत

नारळ पाण्यातील पोटॅशियम रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि तणाव कमी होण्यास हातभार लागतो.

drinking coconut water on empty stomach

सकाळी उठल्यावर ओव्याचं पाणी प्यायल्याने आरोग्याला काय फायदे होतात?

येथे क्लिक करा