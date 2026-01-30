सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने आरोग्याला होतात 'हे' 5 फायदे

Monika Shinde
आजारी पडल्यावर अनेक वेळा डॉक्टर नारळ पाणी प्यायला सांगतात. पण तुम्हाला माहिती का, सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने आपल्या आरोग्याला कोणते फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया.
सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने पचनसंस्था सक्रिय होते, आम्लता कमी होते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास हळूहळू दूर होण्यास मदत होते.
नारळ पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते, यकृत स्वच्छ ठेवते आणि नैसर्गिक डिटॉक्स ड्रिंक म्हणून उत्तम काम करते.
कमी कॅलरीज आणि भरपूर पोषकतत्त्वांमुळे नारळ पाणी पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे अनावश्यक खाणे टाळले जाते आणि वजन नियंत्रणात राहते.
नारळ पाणी त्वचेला आतून हायड्रेट ठेवते, मुरुम कमी करते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येण्यास मदत करते.
नारळ पाण्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोषक घटक शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि सर्दी-खोकल्यासारख्या आजारांपासून संरक्षण करतात.
नियमित नारळ पाणी पिल्याने किडनी स्वच्छ राहण्यास मदत होते, लघवीमार्गाच्या समस्या कमी होतात आणि किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो.
सकाळी उपाशीपोटी नारळ पाणी प्यायल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते, थकवा कमी होतो आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते.
नारळ पाण्यातील पोटॅशियम रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि तणाव कमी होण्यास हातभार लागतो.
