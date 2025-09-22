नवरात्रीत लिंबू पाणी प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल दिसतात?

पुजा बोनकिले

शारदीय नवरात्र

आजपासून शारदीय नवरात्र सुरू झाली आहे.

लिंबू पाणी

लिंबू पाणी पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.

फायदे

नवरात्रात लिंबू पाणी प्यायल्यास कोणते फायदे होतात हे जाणून घेऊया.

डिटॉक्स

लिंबू पाणी प्यायल्यास शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

नवरात्रीत रोज लिंबू पाणी प्यायल्यास रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

Immunity

वजन कमी

लिंबू पाणी प्यायल्यास वजन कमी होते.

weight loss

कधी प्यावे

लिंबू पाणी सकाळी प्यायल्यास पचन सुलभ होते.

त्वचा चमकदार

रोज नवरात्रात लिंबू पाणी प्यायल्यास त्वचा चमकदार दिसते.

glowing skin

कोमट पाणी वापरावे

लिंबू पाणी बनवतांना कोमट पाणी वापरावे.

Warm Water

