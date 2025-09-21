Navaratri 2025 Travel: शारदीय नवरात्रीदरम्यान प्रवास करताय? मग 'या' गोष्टी करा पॅक

नवरात्री कधी?

उद्यापासून म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून शारदीय नवरात्री सुरू होत आहे.

प्रवास करताय?

यानिमित्त अनेक लोक प्रवास करण्याचा विचार करतात.

उपयुक्त टिप्स

सणांमध्ये स्मार्ट पॅकिंगची आवश्यकता असते.

पारंपारिक ड्रेस

नवरात्रीत प्रवास करतांना पारंपारिक कपडे सोबत ठेवावा. जसेकी साडी, ओढणी, कुर्ता.तुम्हाला आरामदायी वाटेल असे कपडे पॅक करावे.

फुटवेअर

नवरात्रीत प्रवास करतांना पायांना आराम मिळेल असेच फुटवेअर वापरावे.

दागिने

नवरात्री दरम्यान दागिने, बिंदी आणि बांगड्यांसह अॅक्सेसरीज बॅगमध्ये पॅक करावे.

गरजेच्या इतर वस्तू

पॉवर बँक, पाण्याची बाटली, सॅनिटायझर आणि टॉवेल सारख्या आवश्यक वस्तू सोबत ठेवावे.

हवामानानुसार कपडे

हवामानानुसार कपडे, रेनकोट किंवा छत्री देखील सोबत ठेवावी.

