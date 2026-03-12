उन्हाळ्यात उपाशीपोटी लिंबू पाणी पिल्यास काय होतं?

Apurva Kulkarni
महाराष्ट्रात उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढताना पहायला मिळतोय. त्यामुळे अनेक जण थंड पेय पिणं पसंत करतात.
परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? अनोशापोटी लिंब पाणी पिल्यास शरीरावर काय परिणाम होतात. जाणून घेऊया...
उन्हाळ्यात शरीरातील पाणी कमी होतं. त्यामुळे लिंबू पाणी पिल्यास तुमचं शरीर हायड्रेट राहण्यासाठी मदत होते.
लिंबामध्ये व्हिटॅमिन C भरपूर असतं. त्यामुळे लिंबू पाणी पिल्यास तुमची प्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते.
उन्हाळ्यात जर तुम्ही अनोशापोटी लिंबू पाणी पिलं तर तुमचं वजन कमी होण्यास मदत होते.
लिंबू पाणी हे शरीरासाठी फायदेशीर आहे. लिंबूपाण्यामुळे पचन सुधारतं आणि जेवणानंतर पोट हलकं वाटतं.
उन्हाळ्यात थकवा अशक्तपणा जाणवतो. त्यामुळे लिंबू पाणी पिल्यास तुमचं शरीर टवटवीत राहतं.
