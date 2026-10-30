सकाळी उठल्यावर पाणी पिण्याचे फायदे

Varsha Balhe

पाणी

रात्री अनेक तास पाणी न प्यायल्यामुळे शरीराला पाण्याची गरज असते. सकाळी उठल्यावर पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

पचनक्रिया सुधारते

सकाळी पाणी प्यायल्याने पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

चयापचय क्रियेला मदत

शरीरातील चयापचय क्रियांसाठी पाणी आवश्यक असते. त्यामुळे सकाळी पाणी प्यायल्याने शरीराची पाण्याची गरज पूर्ण होण्यास मदत होते.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

किडनी

शरीरातील टाकाऊ पदार्थ लघवीतून बाहेर टाकण्यासाठी किडनीला पाण्याची गरज असते. पुरेसे पाणी प्यायल्याने किडनीचे कार्य सुरळीत राहण्यास मदत होते.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

त्वचा

शरीरात पाण्याची कमतरता झाल्यास त्वचा कोरडी पडू शकते. पुरेसे पाणी प्यायल्याने त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास मदत होते.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

एकाग्रता

शरीरात पाण्याची कमतरता झाल्यास थकवा आणि एकाग्रतेचा अभाव जाणवू शकतो. सकाळी पाणी प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

किती पाणी प्यावे?

सकाळी उठल्यावर एक ग्लास पाणी पिणे हा चांगला पर्याय आहे. मात्र, प्रत्येकाने रिकाम्या पोटीच पाणी प्यायला हवे, असा नियम नाही. दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

BENEFITS OF DRINKING WATER IN THE MORNING

|

esakal

१५० वर्षांपूर्वी नवरीच्या शृंगारात वापरल्या जायच्या या खास गोष्टी! आजच्या मेकअप किटमध्येही नाहीत

BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO

|

esakal

येथे क्लिक करा