Cardamom Health : रोज झोपण्यापूर्वी एक वेलदोडे खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

वेलदोडे खाण्याचे फायदे

आरोग्य तंदुरूस्त राहण्यासाठी रोज एक वेलदोडे सुद्धा अनेक लाभ देऊ शकतात.

वीर्य वाढण्यास मदत

रोज सकाळी एक वेलदोडा सोबत दूध पिल्यानंतर शरीरातील वीर्य वाढण्यास मदत होते.

तोंडाचे आजार दूर होतील

वेलदोडे खाल्ल्याने तोंडाच्या अनेक आजारांपासून मुक्ती मिळते.

केस गळतीचा त्रास कमी

ज्यांना केस गळतीचा त्रास आहे, अशांनी वेलदोडे खाऊन त्यावर पाणी पिल्यास केस गळतीसारखी समस्या सुटू शकते.

झोपेची समस्या

झोपताना एक वेलदोडा खाऊन एक ग्लास पाणी पिल्यास झोपेची समस्या मिटू शकेल.

पोटात होणारी जळजळ थांबेल

वेलदोडे खाल्ल्याने घशात आणि पोटात होणारी जळजळ कमी होते.

पोट साफ होईल

पित्त आणि पोट साफ न होण्यासारख्या तक्रारी वेलदोडे खाल्ल्याने दूर होतात.

घसा साफ होईल

सकाळी रिकाम्या पोटी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी एक दोन वेलदोडे चावून खाल्ल्यास घसा साफ होईल.

