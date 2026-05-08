दही-साखर खाणे आरोग्यासाठी चांगले असते का?

Aarti Badade

भारतीय घराण्यांतील लोकप्रिय पदार्थ

दही हा भारतीय स्वयंपाकघरातील एक अत्यंत आरोग्यदायी आणि पचनास हलका मानला जाणारा लोकप्रिय पदार्थ आहे.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

चव आणि थंडावा यांचा संगम

विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांत दह्याची चव वाढवण्यासाठी आणि शरीराला थंडावा देण्यासाठी त्यात साखर मिसळून खाल्ले जाते.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

शरीराला मिळते झटपट ऊर्जा

दह्यामध्ये साखर टाकून खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी योग्य राहते आणि शरीराला त्वरित ऊर्जा (Instant Energy) मिळते.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

पचन संस्था आणि हाडांसाठी पोषक

दह्यातील प्रोबायोटिक्स पचनक्रिया सुधारतात, तर त्यातील कॅल्शियम हाडांना मजबूती देण्याचे काम करते.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

मानसिक ऊर्जा आणि सहनशक्ती

दही-साखरेचे मिश्रण मानसिक थकवा दूर करून तुमची सहनशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यास मदत करते.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

मर्यादित प्रमाणाचे महत्त्व

या मिश्रणाचा फायदा मिळवण्यासाठी ते मर्यादित प्रमाणातच खावे, जेणेकरून पचन आणि चव दोन्ही संतुलित राहतील.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

रात्रीच्या वेळी खाणे टाळा

रात्रीच्या वेळी दही-साखर खाल्ल्याने कफ किंवा पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे दिवसा खाणे अधिक हिताचे ठरते.

Curd & Sugar Benefits

|

Sakal

सकाळी पोट साफ होत नाही? 'या' पदार्थांनी होईल आतड्यांची स्वच्छता!

remedies for constipation

|

Sakal

येथे क्लिक करा