दही-साखर खाणे आरोग्यासाठी चांगले असते का?

Aarti Badade
दही हा भारतीय स्वयंपाकघरातील एक अत्यंत आरोग्यदायी आणि पचनास हलका मानला जाणारा लोकप्रिय पदार्थ आहे.
Curd & Sugar Benefits
Sakal
विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांत दह्याची चव वाढवण्यासाठी आणि शरीराला थंडावा देण्यासाठी त्यात साखर मिसळून खाल्ले जाते.
दह्यामध्ये साखर टाकून खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी योग्य राहते आणि शरीराला त्वरित ऊर्जा (Instant Energy) मिळते.
दह्यातील प्रोबायोटिक्स पचनक्रिया सुधारतात, तर त्यातील कॅल्शियम हाडांना मजबूती देण्याचे काम करते.
दही-साखरेचे मिश्रण मानसिक थकवा दूर करून तुमची सहनशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यास मदत करते.
या मिश्रणाचा फायदा मिळवण्यासाठी ते मर्यादित प्रमाणातच खावे, जेणेकरून पचन आणि चव दोन्ही संतुलित राहतील.
रात्रीच्या वेळी दही-साखर खाल्ल्याने कफ किंवा पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे दिवसा खाणे अधिक हिताचे ठरते.
