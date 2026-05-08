सकाळी पोट साफ होत नाही? 'या' पदार्थांनी होईल आतड्यांची स्वच्छता!

Aarti Badade
मसालेदार आहार आणि बैठी जीवनशैलीमुळे गॅस, ॲसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास सध्या घरोघरी जाणवत आहे.
जेवणानंतर एक ग्लास ताक प्यायल्याने पचन संस्था शांत राहते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर होतात.
तुपामध्ये ब्युटीरिक ॲसिड असल्याने ते कडक शौच नरम करण्यास आणि मूळव्याधच्या रुग्णांना आराम देण्यास मदत करते.
व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरपूर असलेला आवळा आतड्यांची जळजळ कमी करून पचन सुलभ करतो.
ओव्यामध्ये असलेले 'थायमॉल' तेल आतड्यांतील हानिकारक जीवाणूंशी लढून अपचनाच्या समस्येपासून लगेच आराम देते.
हळदीमधील अँटिऑक्सिडंट्स पचनसंस्था निरोगी ठेवतात आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतात.
पोटाच्या गंभीर समस्या टाळण्यासाठी घरगुती उपायांसोबतच भरपूर पाणी पिणे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
