खजूर पुरुषांनी का खावे? 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni
खजूर हा शरीरासाठी फायदेशीर असतं. नैसर्गिक गोडवा असलेला हा पदार्थ ऊर्जा आणि पोषणमूल्यांनी भरलेलं सुपरफूड आहे.
DATES FOR MEN
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खजुरातील ग्लुकोज आणि सुक्रोज शरीरातील ऊर्जा वाढण्यास मदत करतं.
STAMINA BOOSTER
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खजुरामध्ये भरपूर फायबर असतं. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते. तसंच बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.
IMMUNITY BOOSTER
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पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम असल्याने ते हृदयसाठी फायदेशीर ठरतं.
FIBER RICH FOOD
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तसंच जिंग आणि फॉस्फरससारखे पोषक तत्वं असल्यां रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत करतं.
POTASSIUM RICH FOOD
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ऊर्जा, स्टॅमिना आणि एकूण पोषण सुधारण्यासाठी हे पुरुषांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं.
S, MEN'S NUTRITION
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दररोज २ किंवा ४ खजूर आहारात असावं. मधुमेह किंवा आरोग्याच्या समस्या असल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने खावं.
HEALTHY LIFESTYLE,
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Black Coffee With Ginger
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