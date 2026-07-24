कॉफीमध्ये आलं टाकून पिल्यास शरीराला मिळतात 'हे' 6 जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
ब्लॅक कॉफीमध्ये आलं घालून पिल्याने शरीराला अनेक फायदे मिळतात.
GINGER IN COFFE
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जर तुम्ही ब्लॅक कॉफीत आलं घातलं तर पचन सुधारण्यास मदत होते.
GINGER BENEFITS
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आल्यामध्ये नैसर्गिक घटक तुमचं पचनक्रिया सुरळीत करतात. त्यामुळे गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याची समस्या कमी होते.
DIGESTION
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आल्यामध्ये जिंजरॉल आणि शोगॉल हे घटक असतात. त्यामुळे सांधेदुखी सारख्या समस्या कमी होतात.
GUT HEALTH
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कॉफीमध्ये आलं घातल्यास रक्तप्रवाह सुधारतो. तसंच हृदयाला सुद्धा याचा फायदा होतो.
ANTI INFLAMMATORY
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काही संशोधनात ब्लॅक कॉफीत आलं टाकल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
BLOOD SUGAR CONTROL
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आल्यातील अँटिऑक्सिडंट आणि अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत करतात.
JOINT PAIN RELIEF,
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FOODS TO AVOID WITH MILK
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