कॉफीमध्ये आलं टाकून पिल्यास शरीराला मिळतात 'हे' 6 जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni

ब्लॅक कॉफी आणि आलं

ब्लॅक कॉफीमध्ये आलं घालून पिल्याने शरीराला अनेक फायदे मिळतात.

GINGER IN COFFE

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पचन सुधारतं

जर तुम्ही ब्लॅक कॉफीत आलं घातलं तर पचन सुधारण्यास मदत होते.

GINGER BENEFITS

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पोट फुगण्याच्या समस्या

आल्यामध्ये नैसर्गिक घटक तुमचं पचनक्रिया सुरळीत करतात. त्यामुळे गॅस, अपचन आणि पोट फुगण्याची समस्या कमी होते.

DIGESTION

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सांधेदुखी

आल्यामध्ये जिंजरॉल आणि शोगॉल हे घटक असतात. त्यामुळे सांधेदुखी सारख्या समस्या कमी होतात.

GUT HEALTH

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रक्तप्रवाह सुधारतो

कॉफीमध्ये आलं घातल्यास रक्तप्रवाह सुधारतो. तसंच हृदयाला सुद्धा याचा फायदा होतो.

ANTI INFLAMMATORY

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साखर नियंत्रित

काही संशोधनात ब्लॅक कॉफीत आलं टाकल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

BLOOD SUGAR CONTROL

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रोगप्रतिकारशक्ती

आल्यातील अँटिऑक्सिडंट आणि अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत करतात.

JOINT PAIN RELIEF,

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