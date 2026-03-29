Fig benefits : उन्हाळ्यात रोज सकाळी एक अंजीर खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

पचनशक्ती सुधारते

अंजिरामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. हे पचन सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेची (Constipation) समस्या दूर करण्यास मदत करते.

anjeer health benefits for body

|

esakal

हृदयाचे आरोग्य

अंजिराचे सेवन केल्याने रक्तातील ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहते.

anjeer health benefits for body

|

esakal

रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते

अंजिराची पाने आणि फळाचा अर्क मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, मर्यादित प्रमाणातच सेवन करावे.

anjeer health benefits for body

|

esakal

हाडांच्या मजबुतीसाठी

अंजिरात कॅल्शियम आणि फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असते, जे हाडांची घनता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे.

anjeer health benefits for body

|

esakal

रक्तदाब

अंजिरात असलेले पोटॅशियम रक्तातील सोडियमचे प्रमाण संतुलित ठेवते, ज्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

anjeer health benefits for body

|

esakal

वजन नियंत्रणात मदत

अंजिरामध्ये फायबर जास्त असल्याने ते खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरलेले वाटते, ज्यामुळे अति खाणे टाळता येते.

anjeer health benefits for body

|

esakal

त्वचा आणि केसांसाठी

अंजिरातील अँटी-ऑक्सिडंट्स मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात, ज्यामुळे त्वचा चमकदार राहते आणि केसांचे आरोग्य सुधारते.

anjeer health benefits for body

|

esakal

रक्ताची कमतरता

अंजीर हे लोहाचा (Iron) चांगला स्रोत आहे. ज्यांना ॲनिमियाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सुके अंजीर खूप गुणकारी ठरते.

anjeer health benefits for body

|

esakal

आणखी पाहा...