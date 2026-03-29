Fig benefits : उन्हाळ्यात रोज सकाळी एक अंजीर खा अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
अंजिरामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. हे पचन सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेची (Constipation) समस्या दूर करण्यास मदत करते.
anjeer health benefits for body
esakal
अंजिराचे सेवन केल्याने रक्तातील ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे हृदय निरोगी राहते.
अंजिराची पाने आणि फळाचा अर्क मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, मर्यादित प्रमाणातच सेवन करावे.
अंजिरात कॅल्शियम आणि फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असते, जे हाडांची घनता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे.
अंजिरात असलेले पोटॅशियम रक्तातील सोडियमचे प्रमाण संतुलित ठेवते, ज्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
अंजिरामध्ये फायबर जास्त असल्याने ते खाल्ल्यानंतर बराच वेळ पोट भरलेले वाटते, ज्यामुळे अति खाणे टाळता येते.
अंजिरातील अँटी-ऑक्सिडंट्स मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात, ज्यामुळे त्वचा चमकदार राहते आणि केसांचे आरोग्य सुधारते.
अंजीर हे लोहाचा (Iron) चांगला स्रोत आहे. ज्यांना ॲनिमियाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सुके अंजीर खूप गुणकारी ठरते.
