अवकाशात स्पर्म टिकत नाहीत, मग चंद्र-मंगळावर मानवी वस्ती वाढणार तरी कशी?

Shubham Banubakode

स्पेसमध्ये मानवी वस्ती अशक्य?

अमेरिका आणि चीन चंद्र-मंगळावर मानवी वस्ती उभारण्याचा विचार करत आहेत. पण नवीन संशोधनामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

प्रजनन कठीण

स्पेसमध्ये गुरुत्वाकर्षण नसल्याने स्पर्म योग्य दिशेने जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गर्भधारणा होण्याची शक्यता कमी होते.

संशोधन कुठे झाले?

ऑस्ट्रेलियातील University of Adelaide येथे वैज्ञानिकांनी मायक्रोग्रॅव्हिटीची कृत्रिम परिस्थिती तयार करून हा प्रयोग केला.

प्रयोग कसा केला?

क्लिनोस्टॅट मशीनद्वारे हा प्रयोग करण्यात आला आहे.

धक्कादायक निष्कर्ष

पृथ्वीवरील परिस्थितीत जिथे जास्त स्पर्म अंड्यांपर्यंत पोहोचतात, तशाप्रकारे मायक्रोग्रॅव्हिटीमध्ये ते योग्य ठिकाणी पोहोचू शकत नसल्याचं समोर आलं आहे.

स्पर्म का भटकतात?

स्पर्ममधील काही प्रोटीन ‘मेकॅनोसेंसर्स’ प्रमाणे काम करतात. ते गुरुत्वाकर्षण ओळखतात. पण स्पेसमध्ये गुरुत्वाकर्षण नसल्याने स्पर्म दिशाहीन होतात.

भ्रूण विकासावर परिणाम

मॅक्रोग्रॅव्हीटीमध्ये भ्रूणाचा विकासही परिणाम होत असल्याचं या संशोधमातून समोर आलं आहे.

उपाय काय असू शकतात?

या संशोधनानंतर स्पेसमध्ये वस्ती तयार करणे फक्त टेक्नॉलॉजी नव्हे तर जीवशास्त्रासमोरही मोठं आव्हान आहे.

उन्हाळ्यात विदर्भातील तापमान का वाढतं? जाणून घ्या मुख्य कारणे

