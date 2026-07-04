Eating Peeled Peanuts : भाजलेल्या शेंगदाण्याची साल काढून खाण्याचे ८ फायदे

Sandeep Shirguppe
साल काढल्यामुळे शेंगदाणे काही लोकांना अधिक सहज पचतात.
संवेदनशील पोट असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Eating Peeled Peanuts
esakal
सालीचा खरखरीतपणा नसल्याने घशात खवखव होत नाही.
Eating Peeled Peanuts
esakal
साल नसलेले शेंगदाणे खायला अधिक स्वादिष्ट वाटतात.
Eating Peeled Peanuts
esakal
साल नसल्याने पदार्थांचा रंग आणि पोत चांगला राहतो.
Eating Peeled Peanuts
esakal
काही शेंगदाण्यांच्या सालीमुळे येणारा कडवटपणा टाळता येतो.
Eating Peeled Peanuts
esakal
शेंगदाण्यावरील साल काढून खाल्ल्यानंतर अस्वस्थता कमी होते.
Eating Peeled Peanuts
esakal
काही लोकांना सालीमुळे होणारा त्रास कमी होऊ शकतो.
Eating Peeled Peanuts
esakal