Eating Peeled Peanuts : भाजलेल्या शेंगदाण्याची साल काढून खाण्याचे ८ फायदे

Sandeep Shirguppe

पचनास हलके पडतात

साल काढल्यामुळे शेंगदाणे काही लोकांना अधिक सहज पचतात.

गॅस आणि पोटफुगी कमी

संवेदनशील पोट असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Eating Peeled Peanuts

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esakal

घशाला त्रास कमी होतो

सालीचा खरखरीतपणा नसल्याने घशात खवखव होत नाही.

Eating Peeled Peanuts

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esakal

चव अधिक मऊ आणि रुचकर

साल नसलेले शेंगदाणे खायला अधिक स्वादिष्ट वाटतात.

Eating Peeled Peanuts

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esakal

लाडूंसाठी उत्तम

साल नसल्याने पदार्थांचा रंग आणि पोत चांगला राहतो.

Eating Peeled Peanuts

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esakal

कडवटपणा कमी

काही शेंगदाण्यांच्या सालीमुळे येणारा कडवटपणा टाळता येतो.

Eating Peeled Peanuts

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esakal

दातांमध्ये साल अडकत नाही

शेंगदाण्यावरील साल काढून खाल्ल्यानंतर अस्वस्थता कमी होते.

Eating Peeled Peanuts

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esakal

पोटाच्या संवेदनशीलतेमध्ये आराम

काही लोकांना सालीमुळे होणारा त्रास कमी होऊ शकतो.

Eating Peeled Peanuts

|

esakal

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