Eating Cloves : रोज दोन लवंग खाण्याचे अनेक फायदे, ताकद वाढेल

Sandeep Shirguppe
रिकाम्या पोटी लवंगा खाल्ल्याने अपचन आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या समस्या दूर होतात.
लवंगातील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे तोंडातील जंतू मरतात आणि तोंडाची दुर्गंधी कमी होते.
लवंगातील अँटीऑक्सिडंट्समुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि विविध आजारांपासून संरक्षण मिळते.
लवंगात मॅंगनीज भरपूर प्रमाणात असते, जे हाडांना मजबूत करण्यास मदत करते आणि फ्रॅक्चरचा धोका कमी करते.
लवंग टाइप २ मधुमेहाच्या रुग्णांना रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकते.
लवंगातील अँटीऑक्सिडंट्स हृदयरोग होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.
लवंग शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करते.
लवंग खाल्ल्याने तणाव कमी होण्यास मदत
