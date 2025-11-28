Passion Pro 2025 : Hero MotoCorp Passion Proचे नवीन व्हेरियंट बाजारात, लूक बघून म्हणाल...

स्पोर्टी डिझाईन

भारतात हिरो कंपनीचे करोडो चाहते आहेत, चाहत्यांसाठी हिरोने Passion Pro मध्ये नवीन व्हेरियंट बाजारात आणलं आहे.

Passion Pro 2025

लूक चेंज

ड्युअल-टोन कलर, आकर्षक डेकल्स, शार्प फ्रंट काऊल आणि LED हेडलॅम्पमुळे या गाडीचा पूर्ण लूकचं बदलला आहे.

Passion Pro 2025

मजबूत बांधणी व राइडिंग कम्फर्ट

डायमंड-टाइप फ्रेम आणि 165mm ग्राउंड क्लीअरेन्स यामुळे शहरातही आणि ग्रामीण भागातही या गाडीला चांगली पसंती मिळू शकते.

Passion Pro 2025

ब्रेकिंग सिस्टम

IBS इंटिग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टममुळे वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.

Passion Pro 2025

सस्पेन्शनमुळे सॉफ्ट राइड

गाडी अधी स्मूथ आणि खड्ड्यातून त्रासदायक होऊ नये यासाठी 5-स्टेप अ‍ॅडजेस्टेबल शॉक अ‍ॅब्जॉर्बर देण्यात आलेत.

Passion Pro 2025

70 kmpl ची जबरदस्त मायलेज!

i3S (Idle Stop-Start System) सिग्नलवर थांबल्यावर इंजिन आपोआप बंद, ईंधनाची बचत, डेली कम्युटर्ससाठी अतिशय फायदेशीर असणार आहे.

Passion Pro 2025

स्मार्ट ब्लूटूथ व डिजिटल फीचर्स

कॉल/SMS अलर्टसह Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल-अनालॉग मीटर, गिअर पोझिशन इंडिकेटर, सर्व्हिस रिमाइंडर

Passion Pro 2025

बजेट-फ्रेंडली किंमत आणि EMI

एक्स-शोरूम किंमत: ₹68,805 पासून, फक्त ₹5,000 डाउन पेमेंट, EMI ₹1,050 पासून – कोणालाही सहज घेता येईल!

Passion Pro 2025

