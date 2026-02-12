चेहऱ्यावरील सुरकुत्या अन सूज होईल गायब! 'या' पद्धतीने करा मसाज

Aarti Badade
चेहऱ्यावरील सूज कमी करण्यासाठी आणि त्वचेला घट्ट (Tight) करण्यासाठी 'फेस रोलिंग' हा एक उत्तम आणि सोपा घरगुती मसाज प्रकार आहे.
सकाळी उठल्यावर डोळ्यांखाली किंवा गालावर येणारी सूज कमी करण्यासाठी फेस रोलर अत्यंत प्रभावी ठरतो. हे चेहऱ्याला ताजेतवाने करते.
रोलरने मसाज केल्यामुळे चेहऱ्याच्या त्वचेतील रक्तप्रवाह वाढतो. यामुळे चेहरा टवटवीत दिसतो आणि त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो.
मसाजमुळे चेहऱ्याखाली साचलेले द्रव्य (Lymphatic Fluid) बाहेर पडण्यास मदत होते, ज्यामुळे चेहरा अधिक सडपातळ आणि सुबक (Slim & Contoured) दिसतो.
नियमित फेस रोलिंग केल्याने सैल झालेली त्वचा घट्ट होते. तसेच चेहऱ्यावरील बारीक रेषा (Fine Lines) आणि 'एजिंग'ची लक्षणे कमी होण्यास मदत मिळते.
सीरम किंवा मॉइश्चरायझर लावल्यानंतर रोलर फिरवल्याने ती उत्पादने त्वचेमध्ये खोलवर शोषली जातात आणि त्यांचा अधिक चांगला परिणाम दिसून येतो.
रोलर नेहमी चेहऱ्याच्या मध्यभागापासून बाहेरच्या बाजूला आणि वरच्या दिशेने (Upward) फिरवा. अधिक थंडाव्यासाठी वापरण्यापूर्वी रोलर फ्रीजमध्ये ठेवा.
