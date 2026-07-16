मधासोबत लसूण अन् खजूर का खातात? विवाहित पुरुषांसाठी 'हे' आश्चर्यकारक फायदे

Apurva Kulkarni
लसूण, मध आणि खजूर हे पोषक घटकांनी समृद्ध असल्यानं त्याचा आरोग्याला मदत मिळू शकते.
MALE FERTILITY
esakal
लसणातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि अॅलिसिन रक्ताभिसरण आणि हृदयाच्या आरोग्यसाठी फायदेशीर ठरू शकतं. दिवसातून ३ ४ पाकळ्या लसणाच्या खाव्या.
REPRODUCTIVE HEALTH
esakal
तसंच मधामध्ये नैसर्गिक ऊर्जेचा स्त्रोत असतो. त्यामुळे थकवा कमी होण्यास मदत होते.
HONEY AND DATES
esakal
खजूरमध्ये झिंक, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम आणि फायबरमध्ये पोषक घटक आहेत. जे पुरुषांच्या शरीरासाठी फायदेशीर असते.
NATURAL REMEDIES
esakal
तसंच खजूर पुरुषांचे शुक्राणू वाढण्यास मदतत करतात. खजूरमध्ये व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन बी असतं जे शरीरासाठी फायदेशीर असतं.
IMMUNITY BOOSTER
esakal
मध, लसूण आणि खजुर एकत्र खाल्ल्यानं पुरुषांची ताकद वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं
ENERGY BOOSTER
esakal
या तिन्ही पदार्थांमधील पोषक घटक रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करू शकतात.
MALE WELLNESS
esakal
RAW GARLIC BENEFITS FOR MEN
esakal