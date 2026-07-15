विवाहित पुरुषांनी रोज लसूण का खावा? जाणून घ्या 6 जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni

लसूण

कच्च लसूण खाणं हे शरीरासाठी फायदेशीर असतं. विशेषत: पुरुषांसाठी लसूण फायदेशीर घटक आहे.

GARLIC BENEFITS

|

esakal

औषधी गुणधर्म

लसणात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत, जे शरीरातील अनेक क्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतं.

GARLIC FOR MEN

|

esakal

हृदयासाठी फायदेशीर

लसून हे हृदयासाठी फायदेशीर असून त्यातील अँटी ऑक्सिडेंट्स आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मांमुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतं.

HEALTH BENEFITS OF GARLIC

|

esakal

लैंगिक आरोग्यासाठी फायदेशीर

लसूणमध्ये एलिसिन हे शक्तिशाली घटक आहे. त्यामुळे पुरुषांची लैंगिक क्षमता आणि इच्छाशक्ती वाढते.

MEN'S HEALTH

|

esakal

शारीरिक ताकद वाढते

लसून खाल्ल्यावर शारीरिक ताकद आणि सहनशक्ती वाढण्यास मदत होते. तसंच लसणामुळे थकवा देखील कमी होतो.

MALE WELLNESS

|

esakal

रोग प्रतिकारशक्ती वाढते

लसून हे अँटीबायोटिक असल्यामुळे शरीरातील इन्फेक्शन कमी होतं. अँटीफंगल गुणधर्म रोगापासून बचाव करतं.

IMMUNITY BOOSTER,

|

esakal

वजन कमी करण्यास मदत

लसूण वजन कमी करण्यासाठी मदत करते. शरीरात एन्स्ट्रा कॅलेरी जाळते. त्यामुळे पचनक्रिया जलद होऊन चरबी कमी होण्यास मदत होते.

GARLIC FITNESS

|

esakal

विवाहित पुरुषांनी दिवसातून २ वेळा लवंग का खावी? 'हे' आहेत जबरदस्त फायदे

CLOVE BENEFITS

|

esakal

हे ही पहा...