उन्हाळ्यात मध खावे का ?

Aarti Badade
मधातील पोषक तत्वे टिकवून ठेवण्यासाठी तो कधीही खूप गरम पाण्यात मिसळून घेऊ नये.
Benefits of honey in summer
उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी कोमट पाणी, लिंबू आणि मध हे सर्वात उत्तम आणि आरोग्यदायी कॉम्बिनेशन आहे.
मधाचा जास्तीत जास्त आरोग्यदायी फायदा मिळवण्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे सेवन करणे अत्यंत गुणकारी ठरते.
मधाचे अतिसेवन केल्यास शरीरातील कॅलरीज वाढू शकतात, त्यामुळे प्रमाणातच मधाचा वापर करावा.
उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी दही किंवा पाण्यासोबत मधाचे सेवन करणे फायदेशीर मानले जाते.
ज्या व्यक्तींना मधुमेह (Diabetes) किंवा मधाची ऍलर्जी आहे, त्यांनी मधाचे सेवन करणे टाळावे किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
बाजारातील प्रक्रिया केलेला मध घेण्याऐवजी नेहमी नैसर्गिक आणि शुद्ध मधाची निवड करून आजारांपासून दूर राहा.
