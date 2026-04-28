उन्हाळ्यात मध खावे का ?

Aarti Badade

गरम पाण्यासोबत मध टाळा

मधातील पोषक तत्वे टिकवून ठेवण्यासाठी तो कधीही खूप गरम पाण्यात मिसळून घेऊ नये.

Benefits of honey in summer

लिंबू आणि कोमट पानी

उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी कोमट पाणी, लिंबू आणि मध हे सर्वात उत्तम आणि आरोग्यदायी कॉम्बिनेशन आहे.

सकाळी रिकाम्या पोटी सेवन करा

मधाचा जास्तीत जास्त आरोग्यदायी फायदा मिळवण्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे सेवन करणे अत्यंत गुणकारी ठरते.

मधाचे योग्य प्रमाण महत्त्वाचे

मधाचे अतिसेवन केल्यास शरीरातील कॅलरीज वाढू शकतात, त्यामुळे प्रमाणातच मधाचा वापर करावा.

दह्यासोबत मध खाण्याचे फायदे

उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी दही किंवा पाण्यासोबत मधाचे सेवन करणे फायदेशीर मानले जाते.

मधुमेह आणि ऍलर्जी

ज्या व्यक्तींना मधुमेह (Diabetes) किंवा मधाची ऍलर्जी आहे, त्यांनी मधाचे सेवन करणे टाळावे किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

नैसर्गिक मधाची निवड करा

बाजारातील प्रक्रिया केलेला मध घेण्याऐवजी नेहमी नैसर्गिक आणि शुद्ध मधाची निवड करून आजारांपासून दूर राहा.

